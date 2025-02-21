В гостях у Трампа: убедят ли президента США Макрон и Стармер смягчить позицию по Украине

Для переговоров с Дональдом Трампом в США в ближайшие дни отправятся французский президент Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер. Удастся ли евросоюзникам убедить американского коллегу изменить сверхжесткую риторику в отношении Украины, выяснял Фокус.

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Великобритания намерена провести саммит с участием стран Европы для обсуждения вопроса мирного урегулирования российско-украинской войны, сообщает Sky News со ссылкой на источники. Отмечается, что встречу могут организовать вскоре после возвращения британского премьера Кира Стармера из Вашингтона, куда он отправится на следующей неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Как отмечает The Daily Telegraph, глава британского правительства представит президенту США план размещения в Украине до 30 тыс. европейских военнослужащих для "технического мониторинга".

Каким образом Европа планирует поддерживать Украину

Следует заметить, что на текущей неделе состоялось сразу несколько саммитов лидеров европейских стран, организованных президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который также в ближайшие дни проведёт в Вашингтоне переговоры с Дональдом Трампом. В частности, в среду, 19 февраля, всего через два дня после первого саммита в Париже, в столице Франции была созвана новая встреча.

Президент Зеленский отметил, что Западу необходимо направить в Украину 200 тыс. миротворцев

Если в первом саммите принимали участие лидеры Великобритании, Германии, Нидерландов, Дании, Испании, Италии и Польши, а также руководители институтов ЕС и НАТО, то на этот раз, по данным Reuters, были приглашены лидеры всех трех прибалтийских стран, а также Чехии, Греции, Финляндии, Румынии, Швеции, Бельгии, Канады и Норвегии.

Как бы там ни было, но по итогам обоих парижских саммитов лидеры европейского континента так и не смогли выработать единую позицию относительно гарантий безопасности Киеву, прежде всего, относительно отправки в Украину миротворческого контингента.

Недавно президент Зеленский отмечал, что Западу необходимо направить в Украину 200 тыс. миротворцев. Однако, по оценкам экспертов, даже если бы Европа и захотела это сделать, она не способна развернуть такое количество войск. Это "вне досягаемости ЕС" даже при участии в инициативе Великобритании. "Каждая крупная страна могла бы направить в Украину около 5 тыс. военнослужащих. Франция, возможно, чуть больше", — заявил бывший командующий корпуса быстрого развертывания НАТО в Италии Джорджо Баттисти в интервью Corriere della Sera.

Скепсис в этом вопросе выразил также министр иностранных дел одной из европейских стран, которого цитирует Financial Times: "Их (американцев — ред.) не без причины называют незаменимым союзником... Без них мы не можем проводить никаких сложных военных операций или решать даже простые задачи".

Как бы там ни было, но сейчас, фактически расписавшись в неспособности здесь и сейчас помочь Украине собственными военными, в ЕС сошлись на том, что Киеву снова стоит помочь деньгами. Как сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС, в Брюсселе решили укрепить позиции Украины на фоне переговоров России и США в Эр-Рияде с помощью нового пакета военной помощи Киеву на сумму не менее €6 млрд. Как ожидается, его приурочат к третьей годовщине с начала полномасштабной войны, за время которой страны ЕС в целом оказали Киеву поддержку в размере €134,8 млрд, включая €48,5 миллиардов в виде чисто военной помощи.

В чем Макрон и Стармер будут убеждать Трампа

Накануне визита президента Франции и премьера Великобритании в США, с обоими лидерами провел телефонные разговоры президент Владимир Зеленский. Как отметили по этому поводу на Банковой, глава государства, прежде всего, акцентировал на важности участия Лондона и Парижа в вопросах достижения справедливого мира.

В том, что именно на европейцев, а не на США в дальнейшем должна полагаться Украина, убежден политолог Владимир Фесенко. В частности, комментируя Фокусу предстоящий визит в Вашингтон Макрона и Стармера, эксперт отметил: "В том, что президент Франции и премьер Великобритании будут пытаться убедить Трампа, что, во-первых, нельзя одним махом разрушать то, на чем держалась безопасность Европы, во-вторых, кардинально менять позицию по отношению к Украине, нет никаких сомнений. Кроме того, они будут объяснять Трампу, почему нельзя соглашаться на мир на российских условиях за счет Украины. Будет ли эта попытка удачной? Ответа на этот вопрос нет. Более того, давайте, быть реалистами и осознавать, что возобновления помощи со стороны США не будет. Максимум, что возможно — продажа американского оружия или в долг, или за европейские деньги и именно Европа будет в конце концов нашим ключевым союзником".

Эммануэль Макрон и Кир Стармер будут объяснять Трампу, почему нельзя соглашаться на мир на российских условиях за счет Украины Фото: Getty Images

По убеждению эксперта, если Киев в конце концов согласится подписать с США соглашение о том, что 50% украинских природных ресурсов будут отданы Вашингтону в качестве того, что было получено безвозмездно и не обратно — это будет огромной ошибкой.

"Кроме всего прочего, подписание соглашения о редкоземельных металлах на условиях Трампа — это несправедливо по отношению к европейцам, которые нам помогают постоянно безвозмездно. Также, если мы согласимся на американский ультиматум сейчас, завтра увидим новый ультиматум о капитуляции перед Россией. Поэтому мы можем согласиться разве что на компромиссы, например, о прекращении огня. Нам сейчас не стоит обострять конфликт с США и следует отказаться от публичной полемики. Публично можно говорить одно: "Украина по-прежнему заинтересована в стратегическом партнерстве с Соединенными Штатами". Нужно также подчеркивать, что мы заинтересованы в соглашении о будущем сотрудничестве, а не соглашении об оплате несуществующих долгов. В любом случае должны понимать, что больше такой помощи от США, которая имела место ранее, не будет", — подчеркивает эксперт.

Уже в ближайшей перспективе, считает политолог, крупнейшим стратегическим партнером Украины, в том числе, в сфере безопасности будет Европа совместно с Великобританией и другими странами НАТО. "Безусловно, Европа полностью не перекроет нам потерю американской помощи, но если частично их усиленный оборонный потенциал пойдет на поддержку Украины, мы сможем продолжать сопротивление российской агрессии. Но одновременно нужно вести переговоры о прекращении войны не на российских условиях и с минимальными уступками со стороны Украины", — заключает Владимир Фесенко.

Действительно ли Украина сама себя загнала в ловушку Трампа

В свою очередь политолог Виктор Небоженко в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Резкое изменение мирового порядка, когда после прихода к власти Трампа вместо ценностей на первый план выходят выгоды и сделки, заставляет Европу пробуждаться. Это еще, кстати, Европе очень повезло, что США устами вице-президента Джей Ди Венса на Мюнхенской конференции предупредили их, что Америка в них разочаровалась. Но в любом случае, Европе будет очень нелегко. Вполне возможно, что США посчитают, сколько денег они вложили в НАТО в Европе с 1945 по 2025 годы и выставят Европе счет. Смех — смехом, но это было бы очень по-трамповски. В этом смысле вряд ли визит Макрона и Стармера в США может помочь и Европе, и Украине. Единственное, что они могут получить — это большую свободу в формировании европейской армии, что будет означать вывод американских войск из Европы".

Подчеркнув, что Макрон и Стармер на самом деле"поедут в гости к Трампу пустыми", политолог добавил: "Это означает лишь одно: Трамп нальет в их головы и портфели очень-очень много своих слов и они в результате вернутся из Вашингтона ни с чем. То есть, они не смогут убедить Трампа смягчить или изменить риторику в отношении Украины, ведь Трамп мертвой хваткой вцепился за один из пунктов "Формулы мира" Зеленского по разработке полезных ископаемых и теперь выставляет нам счет на $500 млрд". В этом контексте Виктор Небоженко также вспомнил выступление президента Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности вскоре после начала полномасштабной войны, где он недвусмысленно намекнул на возможность возвращения Киеву ядерного оружия, "что дало дополнительные козыри Москве оправдывать вторжение". Отталкиваясь от этого, эксперт резюмировал, что Украина иногда сама делает шаги, которые в конечном итоге используются против нее, как политическим друзьями, так и врагами.