В гостях у Трампа: чи переконають президента США Макрон і Стармер пом`якшити позицію щодо України

Для переговорів з Дональдом Трампом до США найближчими днями вирушать французький президент Емманюель Макрон та британський прем’єр Кір Стармер. Чи вдасться євросоюзникам переконати американського колегу змінити наджорстку риторику відносно України, з’ясовував Фокус.

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Великобританія має намір провести саміт за участю країн Європи для обговорення питання мирного врегулювання російсько-української війни, повідомляє Sky News з посиланням на джерела. Зазначається, що зустріч можуть організувати невдовзі після повернення британського прем’єра Кіра Стармера з Вашингтона, куди він вирушить наступного тижня для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Як зазначає The Daily Telegraph, глава британського уряду представить президенту США план розміщення в Україні до 30 тис. європейських військовослужбовців для "технічного моніторингу".

Яким чином Європа планує підтримувати Україну

Слід зауважити, що на поточному тижні відбулося одразу кілька самітів лідерів європейських країн, організованих президентом Франції Емманюелем Макроном, який також ближчими днями проведе у Вашингтоні переговори з Дональдом Трампом. Зокрема, у середу,19 лютого, всього через два дні після першого саміту у Парижі, в столиці Франції було скликано нову зустріч.

Президент Зеленський зазначив, що Заходу необхідно направити в Україну 200 тис. миротворців

Якщо в першому саміті приймали участь лідери Великобританії, Німеччини, Нідерландів, Данії, Іспанії, Італії та Польщі, а також керівники інститутів ЄС та НАТО, то цього разу, за даними Reuters, були запрошені лідери усіх трьох прибалтійських країн, а також Чехії, Греції, Фінляндії, Румунії, Швеції, Бельгії, Канади та Норвегії.

Хай там як, але за підсумками обох паризьких самітів лідери європейського континенту так і не спромоглися напрацювати єдину позицію відносно гарантій безпеки Києву, передусім, щодо відправки в Україну миротворчого контингенту.

Нещодавно президент Зеленський зазначав, що Заходу необхідно направити в Україну 200 тис. миротворців. Однак, за оцінками експертів, навіть якби Європа й захотіла це зробити, вона не здатна розгорнути таку кількість військ. Це "поза досяжністю ЄС" навіть за участю в ініціативі Великобританії. "Кожна велика країна могла б направити в Україну близько 5 тис. військовослужбовців. Франція, можливо, трохи більше", — заявив колишній командувач корпусу швидкого розгортання НАТО в Італії Джорджо Баттісті в інтерв’ю Corriere della Sera.

Скепсис у цьому питанні висловив також міністр закордонних справ однієї з європейських країн, якого цитує Financial Times: "Їх (американців — ред.) не без причини називають незамінним союзником… Без них ми не можемо проводити жодних складних військових операцій або вирішувати навіть прості завдання".

Хай там як, але наразі, фактично розписавшись у нездатності тут і зараз допомогти Україні власними військовими, в ЄС зійшлися на тому, що Києву знову варто допомогти грошима. Як повідомляє Politico з посиланням на трьох дипломатів ЄС, у Брюсселі вирішили зміцнити позиції України на тлі переговорів Росії та США в Ер-Ріяді за допомогою нового пакету військової допомоги Києву на суму не менше €6 млрд. Як очікується, його приурочать до третіх роковин з початку повномасштабної війни, за час якої країни ЄС загалом надали Києву підтримку у розмірі €134,8 млрд, включаючи €48,5 мільярдів у вигляді суто військової допомоги.

У чому Макрон і Стармер переконуватимуть Трампа

Напередодні візиту президента Франції та прем’єра Великобританії до США, з обома лідерами провів телефонні розмови президент Володимир Зеленський. Як зазначили з цього приводу на Банковій, глава держави, передусім, акцентував на важливості участі Лондону та Парижу в питаннях досягнення справедливого миру.

У тому, що саме на європейців, а не на США в подальшому має покладатися Україна, переконаний політолог Володимир Фесенко. Зокрема, коментуючи Фокусу майбутній візит до Вашингтону Макрона і Стармера, експерт наголосив: "У тому, що президент Франції та прем’єр Великобританії намагатимуться переконати Трампа, що, по-перше, не можна одним махом руйнувати те, на чому трималася безпека Європи, по-друге, кардинально змінювати позицію по відношенню до України, не має жодних сумнівів. Крім того, вони будуть пояснювати Трампу, чому не можна погоджуватися на мир на російських умовах за рахунок України. Чи буде ця спроба вдалою? Відповіді на це питання не має. Більш того, давайте, бути реалістами і усвідомлювати, що відновлення допомоги з боку США не буде. Максимум, що можливо — продаж американської зброї або в борг, або за європейські гроші і саме Європа буде зрештою нашим ключовим союзником".

Еммануель Макрон та Кір Стармер будуть пояснювати Трампу, чому не можна погоджуватися на мир на російських умовах за рахунок України Фото: Getty Images

На переконання експерта, якщо Київ зрештою погодиться підписати зі США угоду про те, що 50% українських природних ресурсів будуть віддані Вашингтону в якості того, що було отримано безоплатно і не зворотно – це буде величезною помилкою.

"Крім усього іншого, підписання угоди про рідкоземельні метали на умовах Трампа – це несправедливо по відношенню до європейців, які нам допомагають повсякчас безоплатно. Також, якщо ми погодимося на американський ультиматум зараз, завтра побачимо новий ультиматум про капітуляцію перед Росією. Тому ми можемо погодитися хіба що на компроміси, наприклад, щодо припинення вогню. Нам зараз не варто загострювати конфлікт зі США і слід відмовитися віл публічної полеміки. Публічно можна казати одне: "Україна, як і раніше, зацікавлена в стратегічному партнерстві зі Сполученими Штатами". Потрібно також наголошувати, що ми зацікавлені в угоді про майбутнє співробітництво, а не угоді про оплату неіснуючих боргів. В будь-якому випадку маємо розуміти, що більше такої допомоги від США, яка мала місце раніше, не буде", — підкреслює експерт.

Вже у найближчій перспективі, вважає політолог, найбільшим стратегічним партнером України, в тому числі, в сфері безпеки буде Європа спільно з Великобританією та іншими країнами НАТО. "Безумовно, Європа повністю не перекриє нам втрату американської допомоги, але якщо частково їх посилений оборонний потенціал піде на підтримку України, ми зможемо продовжувати спротив російській агресії. Але одночасно потрібно вести переговори про припинення війни не на російських умовах і з мінімальними поступками з боку України", — підсумовує Володимир Фесенко.

Чи дійсно Україна сама себе загнала в пастку Трампа

Своєю чергою політолог Віктор Небоженко у розмові з Фокусом робить наступний акцент: "Різка зміна світового порядку, коли після приходу до влади Трампа замість цінностей на перший план виходять вигоди й угоди, змушує Європу пробуджуватися. Це ще, до речі, Європі дуже поталанило, що США вустами віце-президента Джей Ді Венса на Мюнхенській конференції попередили їх, що Америка в них розчарувалася. Але в будь-якому разі, Європі буде дуже нелегко. Цілком можливо, що США порахують, скільки грошей вони вклали в НАТО у Європі з 1945 по 2025 роки і виставлять Європі рахунок. Сміх — сміхом, але це було б дуже по-трампівськи. В цьому сенсі навряд чи візит Макрона і Стармера в США може допомогти і Європі, і Україні. Єдине, що вони можуть отримати – це більшу свободу у формуванні європейської армії, що означатиме вивід американських військ з Європи".

Наголосивши на тому, що Макрон та Стармер насправді "поїдуть в гості до Трампа порожніми", політолог додав: "Це означає лише одне: Трамп наллє в їхні голови та портфелі дуже-дуже багато своїх слів і вони в результаті повернуться з Вашингтону ні з чим. Тобто, вони не зможуть переконати Трампа пом’якшити чи змінити риторику відносно України, адже Трамп мертвою хваткою вчепився за один з пунктів "Формули миру" Зеленського щодо розробки корисних копалин і тепер виставляє нам рахунок на $500 млрд". У цьому контексті Віктор Небоженко також згадав виступ президента Зеленського на Мюнхенській конференції з безпеки невдовзі після початку повномасштабної війни, де він недвозначно натякнув на можливість повернення Києву ядерної зброї, "що дало додаткові козирі Москві виправдовувати вторгнення". Відштовхуючись від цього, експерт резюмував, що Україна подекуди сама робить кроки, які зрештою використовуються проти неї, як політичним друзями, так і ворогами.