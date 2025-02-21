"ЗСУ закріпилися на рубежах" під Покровськом, ЗС РФ штурмували на рідкісних БМП, мотоциклах і баггі

За словами захисника з позивним "Алекс", попри систематичні штурми, "ворог не має значних просувань". Водночас це дається ціною зусиль і життів українських захисників.

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Протягом усієї ночі з 20 на 21 лютого російські війська здійснили штурмові дії на Покровському напрямку. При цьому, крім кількох БМП, у хід йшли: багі, мотоцикли та автомобільна техніка. Про це повідомив лейтенант Сил оборони з позивним "Алекс".

"Усю ніч і зараз російські війська вчиняють штурмові дії на Покровському напрямку в районі Успенівки із застосуванням мотоциклів, багі, автомобільної техніки та навіть кілька БМП викотили — тож ніч і ранок були доволі "веселими", нудьгувати хлопцям не довелося", — ідеться в публікації.

За словами бійця, попри такі систематичні штурми, підрозділи Сил оборони "міцно закріпилися на рубежах, і ворог не має значних просувань", але це дається ціною зусиль і життів українських захисників.

Покровський напрямок: ЗСУ відбили 34 штурми

Покровськ на карті

"Тридцять чотири атаки відбили наші захисники минулої доби на Покровському напрямку", — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Луч, Покровськ, Піщане, Лисівка, Водяне Друге, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли.

19 лютого волонтер Юрій Широков розповів про те, що відбувається в Покровську. За його словами, люди перебувають без води та тепла, у довколишніх селах — "страшна гуманітарна ситуація".

Також 19 лютого пресофіцер 32 механізованої бригади ЗСУ Олександр Бордіян зазначав, що під Покровськом російські війська майже не атакують бронетехнікою. Піхота пересувається невеликими групами та намагається використати у своїх інтересах погодні умови, коли дрони ЗСУ не літають.

Нагадаємо, що, за інформацією ГУР, Кремль нібито збирається оголосити "перемогу" 24 лютого. У розвідвідомстві повідомили, що пропагандистам РФ доручено сіяти занепадницькі настрої серед громадян України.