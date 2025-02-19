"Техніки майже не бачимо": у ЗСУ розповіли про "м'ясні" штурми під Покровськом (карта)

Противник застосовує тактику просування малими групами і намагається використати погодні умови, коли робота безпілотників ускладнена.

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Російські війська на південному фланзі Покровського напрямку використовують тактику "м'ясних" штурмів позицій Сил оборони невеликими групами по кілька осіб. При цьому в атаках противник практично не застосовує бронетехніку. Про ситуацію під Покровськом розповів виконувач обов'язків пресофіцера 32 механізованої бригади ЗСУ Олександр Бордіян.

Олександр Бордіян про ситуацію на Покровському напрямку (дивитися з 10:32)

"Техніки ми майже не бачимо. Іноді (противник) використовує техніку, відібрану на тимчасово окупованих територіях", — сказав військовий.

За словами Бордіяна був епізод, коли в бою був залучений один БТР, але його швидко знищили українські захисники.

Також офіцер наголосив на погодних умовах на передовій, якими користується противник, особливо, росіяни ловлять момент, коли через туман і снігопади ускладнене застосування безпілотників. У такі моменти ворог активізує атаки.

Ситуація на Покровському напрямку

За інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу українські захисники відбили 50 атак противника на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Тарасівка, Водяне Друге, Малинівка, Промінь, Піщане, Котлине, Надіївка, Котлярівка, Новоолександрівка, Запоріжжя, Олексіївка, Новоторецьке, Андріївка, Дачне, Шевченко та Улакли.

Згідно з картографічними даними ресурсу DeepState, після того, як Сили оборони звільнили Піщане, російським військам не вдалося просунутися під Покровськом.

Водночас на південь від Покровська в районі Улакли противник розширив зону контролю в бік Костянтинополя і дороги, що проходить через цей населений пункт. Також зафіксовано незначне просування ЗС РФ на захід від Андріївки вздовж річки Вовча.

Раніше повідомлялося, що російські війська з 15 лютого активізували наступальні дії на Покровському напрямку. За даними ресурсу DeepState, південніше Покровська противник мав намір відбити позиції ЗСУ в районі Піщаного.