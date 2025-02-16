Активізація на фронті: кількість штурмів ЗС РФ збільшилася у два з половиною рази
Судячи з картографічних даних ресурсу DeepState, на південь від Покровська противник має намір відбити позиції в районі Піщаного, які було втрачено внаслідок контрудару українських сил.
За минулу добу російські війська значно активізували штурмові дії, збільшивши їхню кількість у 2,5 раза. Найбільша активність зафіксована на Покровському напрямку. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ, який повідомив, що з учорашнього дня було зафіксовано 261 бойове зіткнення.
Ворог завдав 33 авіаудари, використав 47 керованих авіаційних бомб і понад 500 дронів-камікадзе. Також зафіксовано близько 4000 артилерійських обстрілів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.
Найгарячішою ділянкою фронту став Покровський напрямок, де українські захисники відбили 71 атаку противника в районі населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Надіївка, Андріївка та Удачне.
Судячи з картографічних даних ресурсу DeepState, під Покровськом росіяни мають намір відбити позиції в районі Піщаного, які було втрачено внаслідок контрудару українських сил.
На східному фланзі напрямку противник, імовірно, взяв під контроль ділянку траси Покровськ-Костянтинівка і розвиває наступ у бік Нової Полтавки.
Ще одна небезпечна ділянка південніше Покровська — лінія оборони Андріївка-Улакли-Константинополь, де окупанти не полишають спроб закрити котел, що утворився в районі Дачного. 15 лютого російським військам вдалося просунутися з півдня в районі Зеленівки, з виходом до траси. Водночас ЗС РФ мають ініціативу на північ від Константинополя в районі Андріївки, однак там просування російських військ на південь ускладнене річкою Вовча.
На думку військового експерта Костянтина Машовця, українські підрозділи утримують передові позиції на південь від дороги Костянтинопіль-Курахове, але ворожі атаки стають дедалі інтенсивнішими, при цьому війська РФ використовують бронетехніку.
Втрати ЗС РФ
У період з 15 по 16 лютого, втрати армії РФ у війні проти України склали 1730 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили 84 бронетранспортери й 77 одиниць автотехніки.
Раніше повідомлялося, що 15 лютого став найважчим днем для українських захисників у 2025 році. Як повідомили аналітики ресурсу DeepState, найбільший тиск ЗС РФ здійснюють на Покровському напрямку.