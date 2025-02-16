Активізація на фронті: кількість штурмів ЗС РФ збільшилася у два з половиною рази

Судячи з картографічних даних ресурсу DeepState, на південь від Покровська противник має намір відбити позиції в районі Піщаного, які було втрачено внаслідок контрудару українських сил.

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За минулу добу російські війська значно активізували штурмові дії, збільшивши їхню кількість у 2,5 раза. Найбільша активність зафіксована на Покровському напрямку. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ, який повідомив, що з учорашнього дня було зафіксовано 261 бойове зіткнення.

Ворог завдав 33 авіаудари, використав 47 керованих авіаційних бомб і понад 500 дронів-камікадзе. Також зафіксовано близько 4000 артилерійських обстрілів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Найгарячішою ділянкою фронту став Покровський напрямок, де українські захисники відбили 71 атаку противника в районі населених пунктів Зелене Поле, Тарасівка, Водяне Друге, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Шевченко, Піщане, Котлине, Надіївка, Андріївка та Удачне.

Судячи з картографічних даних ресурсу DeepState, під Покровськом росіяни мають намір відбити позиції в районі Піщаного, які було втрачено внаслідок контрудару українських сил.

На східному фланзі напрямку противник, імовірно, взяв під контроль ділянку траси Покровськ-Костянтинівка і розвиває наступ у бік Нової Полтавки.

Ще одна небезпечна ділянка південніше Покровська — лінія оборони Андріївка-Улакли-Константинополь, де окупанти не полишають спроб закрити котел, що утворився в районі Дачного. 15 лютого російським військам вдалося просунутися з півдня в районі Зеленівки, з виходом до траси. Водночас ЗС РФ мають ініціативу на північ від Константинополя в районі Андріївки, однак там просування російських військ на південь ускладнене річкою Вовча.

Карта бойових дій на Покровському напрямку. 13 лютого Карта бойових дій на Покровському напрямку. 16 лютого

На думку військового експерта Костянтина Машовця, українські підрозділи утримують передові позиції на південь від дороги Костянтинопіль-Курахове, але ворожі атаки стають дедалі інтенсивнішими, при цьому війська РФ використовують бронетехніку.

Втрати ЗС РФ

У період з 15 по 16 лютого, втрати армії РФ у війні проти України склали 1730 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили 84 бронетранспортери й 77 одиниць автотехніки.

Раніше повідомлялося, що 15 лютого став найважчим днем для українських захисників у 2025 році. Як повідомили аналітики ресурсу DeepState, найбільший тиск ЗС РФ здійснюють на Покровському напрямку.