"Найважчий день у 2025": у DeepState заявили, що росіяни суттєво посилили атаки

У Генштабі ЗСУ наголосили, що кількість російських штурмів збільшилася у два з половиною рази. Найбільше окупанти атакують на Покровському напрямку.

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15 лютого було найважчим днем у 2025 році, якщо зважати на кількість здійснених російських атак. Про це повідомили аналітики DeepState.

"На фронті сьогодні був найважчий день у 2025 році — з початку доби 250 бойових зіткнень", — йдеться в повідомленні.

Аналітики послалися на дані Генерального штабу ЗСУ, в останньому зведенні якого повідомлялося про те, що з початку доби відбулося щонайменше 250 атак ворога.

"Це ще не остаточні цифри, точні будуть на 8 ранку, але це вже говорить про вкрай значну інтенсивність дій ворога", — зазначили в DeepState.

Там також пояснили, що основна активізація противника була на Покровському, Курахівському та Великоновосільському напрямку.

Зазначимо, що Генштаб ЗСУ о пів на 11 вечора повідомив, що порівняно з минулою добою росіяни значно "активізували зусилля".

"Загальна кількість штурмових дій збільшилася у два з половиною рази, з найбільшою активністю на Покровському напрямку", — підкреслили в Генштабі.

Там також наголосили, що окупанти завдали по території України 33 авіаційні удари і застосували 47 керованих авіаційних бомб.

"Крім цього, залучили для ураження понад 500 дронів-кам'якадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", — йдеться в повідомленні ГШ ЗСУ.

Нагадаємо, 15 лютого Міноборони повідомило, що бригада "Маґура" вперше застосувала снаряд із лазерним наведенням.

Цього ж дня журналіст Денис Казанський заявив, що бійці ЗСУ могли збити новий 1,5-тонний російський КАБ під Покровськом.