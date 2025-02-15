Знищено спостережний пункт: "Маґура" вперше застосувала снаряд з лазерним наведенням (відео)

Артилеристи ЗСУ знищили ворожу позицію, вдаривши по ній високоточним боєприпасом M712 Copperhead. Постріл відбувався з САУ M109 A6 Paladin.

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Бригада "Маґура" вперше застосувала американський снаряд M712 Copperhead. Завдяки лазерному наведенню боєприпасу 47 ОМБр уразила спостережний пункт російської армії, повідомили у Міністерстві оборони.

Як наголошують в оборонному відомстві, оскільки за наведення снаряда відповідає лазер, це дозволяє забезпечите безкомпромісну точність ураження.

Ураження ворожого об'єкту здійснювалося за допомогою самохідної артилерійської установки M109 A6 Paladin. При цьому, наведення снаряда на ціль забезпечував безпілотник з лазерним цілевказівником.

Зазначається, що американська зброя знищує ворожі штаби, склади боєприпасів, опорні точки та приховані транспортні засоби. Й найважливіше, що ця система захищена від перешкод у вигляді засобів радіоелектронної боротьби.

Снаряд M712 Copperhead

M712 Copperhead є високоточним коригованим артилерійським снарядом калібру 155 мм з лазерним наведенням на кінцевій ділянці траєкторії польоту. Призначений для знищення укріплень та бронетехніки. За сприятливих умов, відхилення від цілі може не перевищувати кількох сантиметрів.

Снаряд споряджається уламково-фугасною або кумулятивною бойовою частиною та може бути використаний з різних артилерійських установок, зокрема M114, M109, M198, M777 та CAESAR.

Протитанкова ракета Copperhead з лазерним наведенням, випущена з буксируваної 155-мм гаубиці M198, наближається до танка-мішені. Фото: Вікіпедія

Мінімальна дальність до цілі не менше 3 км, максимальна — не більше 16 км.

Перший високоточний артилерійський боєприпас був розроблений у Сполучених Штатах ще у 1970-ті роки, але вперше його використали під час операції "Буря в пустелі" в Іраку в 1991 році. Виробництво снарядів було зупинено Пентагоном 1990 року й невдовзі, після експорту невеликих партій до Єгипту, Йорданії, Лівану і Тайваню, взагалі зняте з озброєння.

Нагадаємо, наприкінці січня українська артилерія завдала точкового удару високоточним снарядом M712 Copperhead по бетонному укріпленню російських військ в окупованій частині Херсонської області.

Раніше Сили спеціальних операцій застосовували М712 Copperhead у Курській області. Вогонь вівся з гаубиці M777.