Українські командос уразили російський радар "стародавнім" керованим снарядом: що відомо

За непідтвердженими повідомленнями, українські спецпризначенці пронесли громіздкий лазерний цілевказівник у Курську область і використовували його для знищення життєво важливої частини російської техніки.

Сили спеціальних операцій України проникли на територію Курської області з громіздкими частинами лазерної системи цілевказівки часів Холодної війни, а потім атакували критично важливий російський радар ППО високоточними артилерійськими снарядами. Про це пише Kyiv Post.

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З лазерним цілевказівником: ССО застосували снаряд М712 Copperhead у Курській області, — ЗМІ

Під час рейду в Курській області використовувалася застаріла зброя — американські гаубичні снаряди M712 Copperhead калібру 155 мм із лазерним наведенням. Про їх застосування під час бойових дій в Україні раніше не повідомлялося.

Група спецпризначенців використала три снаряди, які були випущені з американської буксированої гаубиці M777, щоб уразити радар на вежі зв'язку біля російських сіл Правда і Мартинівка, за 8 км від Суджі. Повідомляли про два влучання.

Першим про боєприпаси Copperhead повідомив російський провоєнний Telegram-канал. 1 листопада було опубліковано файл, який, імовірно, був перекладом російською звіту про уроки, які отримали українські ССО під час бойових зіткнень у Курській області.

Видання Kyiv Post вивчило документ і виявило, що він відповідає змісту української військової доктрини та стандартам звітності ССО.

У розділі звіту про те, як агенти ССО викликали артилерійський вогонь по цілях за російськими позиціями, докладно описується, як група з восьми осіб під'їхала, а потім занесла лазерний цілевказівник на відстань 2,25 км від російського радара. Потім був викликаний удар Copperhead з українського боку кордону.

Два снаряди спрацювали так, як і було задумано, безпосередньо уразивши антени радара. Третій промахнувся, тому що його оптичний датчик був пошкоджений ще до пострілу, йдеться у звіті.

За відеокадрами та текстом документа вдалося встановити лазерну систему, яка використовувалася під час атаки — Leonardo Type 163 Laser австралійського виробництва. Вони застосовуються Австралійськими силами оборони (ADF) і деякими країнами НАТО. У відкритих джерелах повідомляється, що чотири системи придбали 2021 року за 1 мільйон доларів США.

Скріншот снаряда Copperhead, що вражає російську радіолокаційну антену 1 вересня

Боєприпас Copperhead

США розробили високоточний кумулятивно-фугасний керований снаряд Copperhead у 1970-х роках. Він призначався для застосування проти радянських військ, але вперше його використали під час війни в Перській затоці 1991 року.

Снаряд Copperhead

У боєприпасі міститься електроніка, яка вважалася передовою колись, але зараз значною мірою застаріла.

Снаряд Copperhead

Вартість снаряда Copperhead

За оцінками аналітиків, один снаряд M712 Copperhead коштував 50-70 тисяч доларів, а в 1995 році у США було близько 20 000 таких боєприпасів. Пентагон зняв Copperhead з озброєння в середині 1990-х років після експорту невеликих партій до Єгипту, Йорданії, Лівану і Тайваню.

Про постачання боєприпасів Copperhead і лазера Type 163 в Україну не повідомлялося в українських ЗМІ

Нагадаємо, що, за даними DeepState, ЗС РФ окупували ще одне село в Донецькій області.

Також, за даними українських аналітиків, ЗС РФ почали нову хвилю наступальних дій у Курській області.