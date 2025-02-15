"Навчилися": під Покровськом могли збити новий 1,5-тонний російський КАБ, — журналіст (фото)

Бомба, за даними соцмереж, уражена Силами оборони, впала у полях в районі Покровська. Вона схожа на ФАБ-1500-М54, яку рік тому презентували міністру оборони РФ Сергію Шойгу.

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Сили оборони збили 1,5-тонну бомбу на Покровському напрямку. Про це 15 лютого повідомив український журналіст Денис Казанський.

"Збитий КАБ 1500 у районі Покровська. Так, вже навчилися збивати їх", — написав він.

Фото збитого в районі Покровська КАБ Фото: Денис Казанський / Telegram

Також фото опублікували у Telegram-каналі з місцевими новинами, але без додаткових деталей.

Що відомо про 1,5-тонний КАБ, який збили ЗСУ

Як передавали у "24 Каналі", РФ має досить широку номенклатуру керованих авіабомб. Серед них є рідкісна УПАБ-1500 вагою у півтори тонни. Вона нібито може похизуватись дальність у 40 кілометрів, якщо літак зі швидкістю під 1000 кілометрів на годину скидає її зі стратосфери (14 кілометрів). В реальності дальність менша, а точність — не сильна сторона КАБів, але ворог цінує в них інше — страшну руйнівну силу.

Фото УПАБ-1500 Фото: Defence Express

Однак бомба на фото більше схожа на інший 1,5-тонний КАБ — некеровану фугасну авіабомбу ФАБ-1500-54. Як повідомляли у "Мілітарному", її точна вага — 1550 кілограмів, і 675 з них належить тротилу.

Фото ФАБ-1500-М54 Фото: Мілітарний

Ця бомба призначена для ураження промислових, міських, портових споруд та інших цілей. Запуск здійснюється з висоти до 16 кілометрів при швидкості польоту до 1200 кілометрів на годину.

У березні 2024 року повідомлялось про запуск масового виробництва ФАБ-1500-М54 у Росії. У січні того року нову бомбу показували делегації на чолі з головою ворожого Міноборони Сергієм Шойгу.

1,5-тонна ФАБ обладнана модулем управління УМПК. Дані про можливу дальність польоту та параметри запуску модернізованої бомби зразка 1954 року невідомі. Однак аналітики припускали, що носіями стануть бомбардувальники Су-34 та Су-24.

Фото ФАБ-1500-М54 Фото: Відкриті джерела

Очікувалось, що ФАБ-1500-М54 будуть використовуватись ЗС РФ для ударів по фортифікаціях і гарно укріплених позиціях Сил оборони. Про перші спроби застосування бомб з адаптованими модулями управління польоту стало відомо у вересні 2023 року.

У ЗСУ пояснювали, що для скидання КАБ російські літаки не заходять у зону ураження ППО. Водночас ці бомби — проблемні цілі як для ППО, так і для РЕБ.

Нагадаємо, у ГУР показали, як ліквідували російський розрахунок БПЛА "Орлан". Окупанти навіть не встигли його "розчохлити", як підоспів "бадьорий касетний боєприпас".

Вночі на 15 лютого у Росії було гучно. Країну-агресорку атакували ударні безпілотники, у Калузькій області спалахнуло промислове підприємство.