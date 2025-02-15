"Научились": под Покровском могли сбить новый 1,5-тонный российский КАБ, — журналист (фото)

Бомба, по данным соцсетей, пораженная Силами обороны, упала в полях в районе Покровска. Она похожа на ФАБ-1500-М54, которую год назад презентовали министру обороны РФ Сергею Шойгу.

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Силы обороны сбили 1,5-тонную бомбу на Покровском направлении. Об этом 15 февраля сообщил украинский журналист Денис Казанский.

"Сбит КАБ 1500 в районе Покровска. Да, уже научились сбивать их", — написал он.

Фото сбитого в районе Покровска КАБ Фото: Денис Казанский / Telegram

Также фото опубликовали в Telegram-канале с местными новостями, но без дополнительных деталей.

Что известно о 1,5-тонном КАБ, который сбили ВСУ

Как передавали в "24 Канале", РФ имеет достаточно широкую номенклатуру управляемых авиабомб. Среди них есть редкая УПАБ-1500 весом в полторы тонны. Она якобы может похвастаться дальностью в 40 километров, если самолет со скоростью под 1000 километров в час сбрасывает ее из стратосферы (14 километров). В реальности дальность меньше, а точность — не сильная сторона КАБов, но враг ценит в них другое — страшную разрушительную силу.

Фото УПАБ-1500 Фото: Defence Express

Однако бомба на фото больше похожа на другой 1,5-тонный КАБ — неуправляемую фугасную авиабомбу ФАБ-1500-54. Как сообщали в "Милитарном", ее точный вес — 1550 килограммов, и 675 из них принадлежит тротилу.

Фото ФАБ-1500-М54 Фото: Милитарный

Эта бомба предназначена для поражения промышленных, городских, портовых сооружений и других целей. Запуск осуществляется с высоты до 16 километров при скорости полета до 1200 километров в час.

В марте 2024 года сообщалось о запуске массового производства ФАБ-1500-М54 в России. В январе того года новую бомбу показывали делегации во главе с главой вражеского Минобороны Сергеем Шойгу.

1,5-тонная ФАБ оборудована модулем управления УМПК. Данные о возможной дальности полета и параметрах запуска модернизированной бомбы образца 1954 года неизвестны. Однако аналитики предполагали, что носителями станут бомбардировщики Су-34 и Су-24.

Фото ФАБ-1500-М54 Фото: Открытые источники

Ожидалось, что ФАБ-1500-М54 будут использоваться ВС РФ для ударов по фортификациям и хорошо укрепленным позициям Сил обороны. О первых попытках применения бомб с адаптированными модулями управления полета стало известно в сентябре 2023 года.

В ВСУ объясняли, что для сброса КАБ российские самолеты не заходят в зону поражения ПВО. В то же время эти бомбы — проблемные цели как для ПВО, так и для РЭБ.

Напомним, в ГУР показали, как ликвидировали российский расчет БПЛА "Орлан". Оккупанты даже не успели его "расчехлить", как подоспел "бодрый кассетный боеприпас".

Ночью на 15 февраля в России было громко. Страну-агрессора атаковали ударные беспилотники, в Калужской области вспыхнуло промышленное предприятие.