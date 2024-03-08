Окупанти мають намір закидати Україну важкими бомбами: у РФ пустили в серію ФАБ-1500, — ЗМІ

Цей вид боєприпасів становить велику небезпеку. Під час удару бомба може залишити після себе воронку до 15 метрів у діаметрі, а радіус ураження осколками та ударною хвилею становить близько 500 м.

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Військово-промислові підприємства Російської Федерації розпочали масове виробництво найважчих плануючих авіаційних бомб ФАБ-1500-М54 з керованими модулями планування і корекції або УМПК. За інформацією таблоїда Bild, під час бойових дій в Україні від цих боєприпасів щодня гине 50 українських бійців.

У публікації сказано, що ще в листопаді 2023 року командувач Повітряними силами ЗСУ Микола Олещук висловив стурбованість з приводу ознак підготовки до інтенсивного використання противником півторатонних ФАБ-1500.

Однак російські канали повідомляли, що ці авіабомби виробляють ще з початку війни. Журналісти зазначили, що в лютому глава Міноборони РФ Сергій Шойгу відвідав завод, де виробляють ці боєприпаси.

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У РФ вперше показали кориговану авіабомбу ФАБ-1500 з УМПК (фото)

Також повідомляється, що востаннє російська фронтова авіація востаннє застосувала ці бомби 6 березня під час удару по Красногорівці, Донецької області. Про це повідомила 46-та окрема аеромобільна бригада. У своєму Telegram-каналі вони опублікували відео жахливого вибуху після скидання бомби, який спричинив величезний вогняний стовп, що сягає висоти двадцятиповерхової будівлі.

Коротко про ФАБ-1500

Експерти пояснюють, що ФАБ-1500-М54 є подальшим розвитком бомби КАБ-1500, яку ще в 1970-х роках розробили в СРСР, а почали використовувати в 1980-х роках. Довжина авіабомби становить 2765 см, діаметр — 630 мм. Її вага, як можна зрозуміти з назви, сягає 1,5 тонни, з яких 675 — вибухова речовина (тротил).

Авіабомба призначена для ударів по промислових, міських, портових спорудах, а також об'єктах підвищеної захищеності. Під час застосування бомба може залишити після себе воронку до 15 метрів у діаметрі, а радіус ураження осколками та ударною хвилею становить близько 500 м.

Наразі, зазначають експерти, носіями півторатонних ФАБів є винищувачі-бомбардувальники Су-34. Бомба може бути скинута з висоти до 16 км, за швидкості польоту до 1200 км/год.

Перше застосування ФАБ-1500 було зафіксовано на початку вересня 2023 року, за іншими ж даними, росіяни застосували її ще в березні 2023 року.

Нагадаємо, армія РФ восени 2023 року почала активно використовувати керовані авіабомби КАБ-500. Пізніше стало відомо, що у РФ створено версію бомби ФАБ-1500 з комплектом УМПК.