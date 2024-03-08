Оккупанты намерены забросать Украину тяжелыми бомбами: в РФ пустили в серию ФАБ-1500, — СМИ

Данный вид боеприпасов представляет большую опасность. Во время удара бомба может оставить после себя воронку до 15 метров в диаметре, а радиус поражения осколками и ударной волной составляет около 500 м.

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Военно-промышленные предприятия Российской Федерации начали массовое производство самых тяжелых планирующих авиационных бомб ФАБ-1500-М54 с управляемыми модулями планирования и коррекции или УМПК. По информации таблоида Bild, во время боевых действий в Украине от этих боеприпасов ежедневно погибает 50 украинских бойцов.

В публикации сказано, что еще в ноябре 2023 командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук выразил обеспокоенность по поводу признаков подготовки к интенсивному использованию противником полуторатонных ФАБ-1500.

Однако российские каналы сообщали, что эти авиабомбы производят еще с начала войны. Журналисты отметили, что в феврале глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил завод, где производят эти боеприпасы.

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Также сообщается, что в последний раз российская фронтовая авиация в последний раз применила эти бомбы 6 марта во время удара по Красногоровке, Донецкой области. Об этом сообщила 46-я отдельная аэромобильная бригада. В своем Telegram-канале они опубликовали видео чудовищного взрыва после сброса бомбы, который вызвал огромный огненный столб, достигающий высоты двадцатиэтажного здания.

Кратко о ФАБ-1500

Эксперты поясняют, что ФАБ-1500-М54 представляет собой дальнейшее развитие бомбы КАБ-1500, которая была еще в 1970-х годах разработана в СССР, а начала использоваться в 1980-х годах. Длина авиабомбы составляет 2765 см, диаметр — 630 мм. Ее вес, как можно понять из названия, достигает 1,5 тонны, из которых 675 — взрывчатое вещество (тротил).

Авиабомба предназначена для ударов по промышленным, городским, портовым сооружениям, а также объектам повышенной защищенности. При применении бомба может оставить после себя воронку до 15 метров в диаметре, а радиус поражения осколками и ударной волной составляет около 500 м.

В настоящее время, отмечают эксперты, носителями полуторатонных ФАБов являются истребители-бомбардировщки Су-34. Бомба может быть сброшена с высоты до 16 км, при скорости полета до 1200 км/ч.

Первое применение ФАБ-1500 было зафиксировано в начале сентября 2023 года, по другим же данным, россияне применили ее еще в марте 2023.

Напомним, армия РФ осенью 2023 начала активно использует управляемые авиабомбы КАБ-500. Позже стало известно, что в РФ создана версия бомбы ФАБ-1500 с комплектом УМПК.