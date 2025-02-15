Не успели и "расчехлить": РФ потеряла на Запорожье расчет БПЛА "Орлан" (видео)

Российские оккупанты выехали на поле, собираясь поднять в небо разведывательный дрон. Однако их утро разрушил "бодрый" кассетный снаряд.

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ВС РФ потеряли на Запорожском направлении расчет аэроразведки. Об этом 15 февраля сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны.

Успешные удары нанесли воины подразделений активных действий ГУР. Серым утром российские оккупанты выехали в поле, чтобы поднять в небо многоцелевой БПЛА "Орлан". Обнаружить экипаж ВС РФ разведчикам помог беспилотник SHARK. В ведомстве поблагодарили за них фонд "Вернись живым".

"Когда мо**овиты остановились возле посадки и начали снимать чехлы для запуска "Орлана" — прилетел бодрый кассетный боеприпас, а контрольные удары осуществили мастера FPV-дронов ГУР МО Украины", — отметила пресс-служба.

На что способен БПЛА "Орлан"

Как сообщали в "Милитарном", "Орлан-10" — российский разведывательный беспилотник среднего радиуса действия.

Его применяют на расстоянии до 120 километров от пункта управления, но в автономном режиме вражеская "птичка" может улетать на 600 километров. Дрон может находиться в небе до 18 часов, при этом его скорость составляет от 90 до 150 километров в час.

Фото беспилотника "Орлан-10" Фото: Открытые источники

Относительно веса БПЛА "Орлан" есть разные данные — от 14 до 18 килограммов. При этом полезная нагрузка — 5 килограммов. Запуск происходит со специальной разборной катапульты.

Напомним, в ГПСУ показали, как уничтожили хитрых оккупантов на Покровском направлении. Они пытались спрятаться в развалинах домов. Военнослужащий "Мучной" сообщил, что ВСУ имеют замысел, который может повлиять на ход войны.

ВСУ отбили российский штурм вблизи поселка Великая Новоселка в Донецкой области. Все бронемашины противника остановили и сожгли.