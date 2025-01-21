Запорожское направление: самосуд в ВС РФ, солдат застрелил командира из АК, — АТЕШ

По данным движения, в районе Гуляйполя солдат 64-й бригады ВС РФ ранил сержанта и застрелил командира гранатометного взвода. Военные оккупационной группировки жалуются на пытки и запугивания.

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Российский военнослужащий застрелил своего командира из-за издевательств и вымогательства в воинской части. Случай имел место 14 января на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщает движение "АТЕШ".

Механик-водитель 64-й отдельной мотострелковой бригады (в/ч 51460) под Гуляйполем ранил сержанта и застрелил командира гранатометного взвода из автомата Калашникова, говорится в публикации.

Публикация в Telegram-канале АТЕШ

В качестве причин конфликта назвали постоянные пытки и запугивания солдат со стороны командиров, требования взяток и отобранные телефоны. Также от солдат требовали передавать зарплатные карточки командному составу.

После инцидента командование части прибегло к дополнительным мерам по контролю за личным оружием из-за опасений повторения подобных случаев среди офицеров и сержантов.

Сообщается также, что российские солдаты упомянутого подразделения жалуются на сложные условия службы, а также что к ним постоянно применяют пытки и запугивания.

Напомним, что, по данным ГБР, в Тернопольской области командир выплачивал бойцу "боевые" за ремонт дома дочери.

Также сообщалось, что нардеп Александр Федиенко заявил, что так называемая "бусификация" — нарушение прав. Он не подтвердил подготовку закона об ответственности ТЦК.