"Бусификация" и так является нарушением: нардеп отрицает подготовку закона об ответственности ТЦК

Нардеп Александр Бакумов сообщал о разработке изменений в законодательство относительно уголовной ответственности представителей ТЦК за силовые методы. Его коллега Александр Федиенко говорит, что такие нормы в законе уже есть.

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Народный депутат Украины ("Слуга Народа") Александр Федиенко отрицает, что в Верховной Раде готовят законопроект об усилении ответственности сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки за незаконную мобилизацию. Парламентарий утверждает, что эти нормы уже прописаны в действующем законодательстве.

По словам Федиенко, на совместном заседании правоохранительного комитета и комитета национальной безопасности 21 января обсуждали проблемные вопросы "бусификации", ношения балаклав, видеофиксации, рассылки повесток по почте и участия в мобилизационных процессах работников полиции. Однако законодательных предложений никто не предлагал, потому что все эти вопросы уже регулируются действующим законодательством.

"Должен ли работник центра комплектования иметь соответствующие опознавательные знаки? Да, должен, потому что это определено законом. Должны ли быть бодикамеры у работников ТЦК? Да, должны, потому что это тоже определено законом. И местные органы самоуправления могут им помочь их приобрести. Любые силовые методы это и так нарушение прав человека. И полиция должна на это реагировать", — говорит нардеп.

Александр Федиенко отрицает разработку законопроекта об ответственности сотрудников ТЦК Фото: Скриншот

Он добавил, что вместе с работниками ТЦК к мобилизации могут участвовать правоохранители и другие военные подразделения, однако не Служба безопасности Украины.

"Структура, которая должна заниматься контрразведывательными и антитеррористическими операциями. И когда я слышу, как мне на каком-то блокпосте говорят, что работает СБУ вроде бы в рамках отработки антитеррористического законодательства, но при этом происходит мобилизация, юридически для меня это непонятно", — говорит Федиенко.

Нардеп Федиенко отметил, что сотрудники СБУ не должны участвовать в мобилизационных процессах Фото: Скриншот

Накануне народный депутат Александр Бакумов ("Слуга Народа") писал, что во время совместного заседания комитетов Верховной Рады по нацбезопасности и по правоохранительной деятельности "достигли консенсуса", по которому сотрудники ТЦК и полиции во время мобилизации должны снять балаклавы, показывать удостоверения по требованию, не применять спецмероприятия и не ограничивать права и свободы граждан без законных оснований.

Депутат Бакумов анонсировал изменения в законодательство относительно ответственности ТЦК Фото: Скриншот

Напомним, народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Максим Бужанский 20 января заявил, что парламентарии разрабатывают законопроект об ответственности работников ТЦК за мобилизацию забронированных и непригодных к службе.

Также нардеп Максим Бужанский рассказал, скольким военнообязанным ТЦК и СП выписали штрафы за нарушение правил воинского учета.