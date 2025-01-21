"Бусифікація" і так є порушенням: нардеп заперечує підготовку закону про відповідальність ТЦК

Нардеп Олександр Бакумов повідомляв про розробку змін до законодавства щодо кримінальної відповідальності представників ТЦК за силові методи. Його колега Олександр Федієнко каже, що такі норми в законі вже є.

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Народний депутат України ("Слуга Народу") Олександр Федієнко заперечує, що у Верховній Раді готують законопроєкт про посилення відповідальності співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за незаконну мобілізацію. Парламентар стверджує, що ці норми вже прописані в чинному законодавстві.

За словами Федієнка, на спільному засіданні правоохоронного комітету та комітету національної безпеки 21 січня обговорювали проблемні питання "бусифікації", носіння балаклав, відеофіксації, розсилання повісток поштою й участі в мобілізаційних процесах працівників поліції. Проте законодавчих пропозицій ніхто не пропонував, бо всі ці питання вже регулюються чинним законодавством.

"Чи повинен працівник центру комплектування мати відповідні розпізнавальні знаки? Так, повинен, бо це визначено законом. Чи повинні бути бодікамери у працівників ТЦК? Так, повинні, бо це теж визначено законом. І місцеві органи самоврядування можуть їм допомогти їх придбати. Будь-які силові методи це і так порушення прав людини. І поліція повинна на це реагувати", — каже нардеп.

Олександр Федієнко заперечує розробку законопроєкту про відповідальність співробітників ТЦК Фото: Скриншот

Він додав, що разом із працівниками ТЦК до мобілізації можуть долучатися правоохоронці та інші військові підрозділи, однак не Служба безпеки України.

"Структура яка повинна займатись контррозвідувальними та антитерористичними операціями. І коли я чую, як мені на якомусь блокпості кажуть, що працює СБУ начебто в рамках відпрацювання антитерористичного законодавства, але при цьому відбувається мобілізація, юридично для мене це незрозуміло", — говорить Федієнко.

Нардеп Федієнко зазначив, що співробітники СБУ не повинні долучатися до мобілізаційних процесів Фото: Скриншот

Напередодні народний депутат Олександр Бакумов ("Слуга Народу") писав, що під час спільного засідання комітетів Верховної Ради з нацбезпеки та з правоохоронної діяльності "досягли консенсусу", за яким співробітники ТЦК та поліції під час мобілізації повинні зняти балаклави, показувати посвідчення на вимогу, не застосовувати спецзаходи та не обмежувати права й свободи громадян без законних підстав.

Депутат Бакумов анонсував зміни до законодавства щодо відповідальності ТЦК Фото: Скриншот

Нагадаємо, народний депутат України від партії "Слуга народу" Максим Бужанський 20 січня заявив, що парламентарі розробляють законопроєкт про відповідальність працівників ТЦК за мобілізацію заброньованих і непридатних до служби.

Також нардеп Максим Бужанський розповів, скільком військовозобов'язаним ТЦК та СП виписали штрафи за порушення правил військового обліку.