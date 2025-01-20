"Підкріплення під Покровськ": у Раді розповіли, скільки ухилянтів отримали штрафи

Співробітники ТЦК не поспішають надсилати листи зі сповіщеннями про штрафи за порушення правил військового обліку. Замість цього їм простіше і дешевше відловлювати людей на вулицях, повідомив нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський.

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Комітети Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності та національної безпеки 20 січня обговорювали мобілізацію в Харкові, що нагадує "фільтрацію під час контртерористичної операції". З'ясувалося, що лише 12% ухилянтів отримали штрафи, розповів народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський.

З усієї кількості ухильників 45% оголосили в розшук. За словами Бужанського, ТЦК пояснюють показники тим, що виписувати штрафи їм "занадто дорого". Набагато дешевше просто ловити людей на вулицях.

"Міноборони, керівництво Сухопутних Військ і ТЦК не виконують ухвалені Радою закони. Тому відбувається те, що ми бачимо на вулицях. Не спрацювали закладені в закони механізми", — пояснює політик.

З пояснень представників ТЦК нардепи почули, що військкоми не можуть виписати багато протоколів, адже кожен рекомендований лист коштуватиме 82 гривні. При цьому військкоми не просили Раду врегулювати питання доставки рекомендованих листів із повістками.

"Не можемо послати підкріплення під Покровськ, тому що листи дорогі, висновок такий", — написав Бужанський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні можуть почати карати військкомів за мобілізацію заброньованих і тих, хто не підлягає призову.

Фокус уже писав, як повинні поводитися військкоми на вулицях і які документи завжди повинні мати при собі військовозобов'язані. Співробітники ТЦК не можуть застосовувати методи примусу для затримання людини.