Запорізький напрямок: самосуд у ЗС РФ, солдат застрелив командира з АК, — АТЕШ

За даними руху, в районі Гуляйполя солдат 64-ї бригади ЗС РФ поранив сержанта і застрелив командира гранатометного взводу. Військові окупаційного угруповання скаржаться на тортури та залякування.

Related video

Російський військовослужбовець застрелив свого командира через знущання та здирництво у військовій частині. Випадок мав місце 14 січня на тимчасово окупованій території Запорізької області. Про це повідомляє рух "АТЕШ".

Механік-водій 64-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 51460) під Гуляйполем поранив сержанта і застрелив командира гранатометного взводу з автомата Калашникова, ідеться в публікації.

Публікація в Telegram-каналі АТЕШ

Причинами конфлікту назвали постійні тортури та залякування солдатів з боку командирів, вимоги хабарів і відібрані телефони. Також від солдатів вимагали передавати зарплатні картки командному складу.

Після інциденту командування частини вдалося до додаткових заходів з контролю за особистою зброєю через побоювання повторення подібних випадків серед офіцерів і сержантів.

Повідомляється також, що російські солдати згаданого підрозділу скаржаться на складні умови служби, а також на те, що до них постійно застосовують тортури та залякування.

Нагадаємо, що, за даними ДБР, у Тернопільській області командир виплачував бійцю "бойові" за ремонт будинку дочки.

Також повідомлялося, що нардеп Олександр Федієнко заявив, що так звана "бусифікація" — порушення прав. Він не підтвердив підготовку закону про відповідальність ТЦК.