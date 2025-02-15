Не встигли й "розчохлити": РФ втратила на Запоріжжі розрахунок БПЛА "Орлан" (відео)

Російські окупанти виїхали на поле, збираючись підняти у небо розвідувальний дрон. Однак їхній ранок зруйнував "бадьорий" касетний снаряд.

Related video

ЗС РФ втратили на Запорізькому напрямку розрахунок аеророзвідки. Про це 15 лютого повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони.

Успішних ударів завдали воїни підрозділів активних дій ГУР. Сірого ранку російські окупанти виїхали в поле, щоб підняти у небо багатоцільовий БПЛА "Орлан". Виявити екіпаж ЗС РФ розвідникам допоміг безпілотник SHARK. У відомстві подякували за них фонду "Повернись живим".

"Коли мо**овити зупинились біля посадки й почали знімати чохли для запуску "Орлана" ― прилетів бадьорий касетний боєприпас, а контрольні удари здійснили майстри FPV-дронів ГУР МО України", — зазначила пресслужба.

На що здатен БПЛА "Орлан"

Як повідомляли у "Мілітарному", "Орлан-10" — російський розвідувальний безпілотник середнього радіуса дії.

Його застосовують на відстані до 120 кілометрів від пункту управління, але в автономному режимі ворожа "пташка" може відлітати на 600 кілометрів. Дрон може перебувати у небі до 18 годин, при цьому його швидкість становить від 90 до 150 кілометрів на годину.

Фото безпілотника "Орлан-10" Фото: Відкриті джерела

Щодо ваги БПЛА "Орлан" є різні дані — від 14 до 18 кілограмів. При цьому корисне навантаження — 5 кілограмів. Запуск відбувається зі спеціальної розбірної катапульти.

Нагадаємо, у ДПСУ показали, як знищили хитрих окупантів на Покровському напрямку. Вони намагались сховатися у руїнах будинків. Військовослужбовець "Мучной" повідомив, що ЗСУ мають задум, який може вплинути на хід війни.

ЗСУ відбили російський штурм поблизу селища Велика Новосілка у Донецькій області. Усі бронемашини противника зупинили й спалили.