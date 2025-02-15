Хитрість не вдалася: ЗС РФ ховаються у руїнах, щоб не припиняти штурмів (відео)

Військовий "Мучной" повідомив, що Сили оборони намагаються реалізувати задум, від якого залежатиме хід війни. Водночас, з його слів, окупанти затихли, і це — "дуже дивно".

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Російські окупанти ховаються у руїнах будинків, щоб продовжувати наступ у Донецькій області. Про це 15 лютого повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України, опублікувавши відео з поля бою.

На кадрах видно, як бійці ЗС РФ ховаються у зруйнованих будинках. Такі ворожі дії зафіксували на Покровському напрямку. Однак хитрощі загарбників бажаного результату не дають.

"Прикордонники-оператори FPV виявляють противника завчасно та знищують, не даючи йому змоги накопичитися й наблизитися до позицій Сил оборони", — запевнили у ДПСУ.

Ситуація на Покровському напрямку

Військовослужбовець "Мучной" повідомив, що в районі Покровська на диво тихо.

"Зараз відносно тихо на наших рубежах, навіть на диво дрони не літали, це дуже дивно, особливо для ру*аків. Тому що наш план з вибивання їх ніхто не відміняв, тому і відбувається оперативна пауза. Зараз противник ходить собі та потрапляє під скиди, особливо ті, кого кинули на милицях штурмувати", — зазначив він.

Зі слів "Мучного", ЗСУ намагаються зрізати охоплення Покровська та вийти на більш зручні рубежі, на яких стояли раніше. Він підкреслив, що від результату "буде залежати подальший стан війни".

"Єдине, що ворог постійно закидує нам у спину КАБи, авіація тут працює, не без цього, але на полі бою вони потроху тухнуть та почали укріплювати свої позиції, чекають на наш удар", — додав військовий.

Командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ Станіслав Бунятов з позивним "Осман" повідомив, що з ранку окупанти намагаються тиснути в напрямку села Успенівка. Ворог залучав бойові машини для цього.

Успенівка на мапі бойових дій Фото: Deep State

"Дуже хочуть вийти до адміністративного кордону Дніпропетровської області", — пояснив "Осман".

Нагадаємо, у 110 окремій механізованій бригаді імені генерал-хорунжого Марка Безручка повідомили, що ЗСУ відбили ворожий штурм поблизу Великої Новосілки. Зусиллями артилеристів і операторів FPV-дронів російські бронемашини були спалені.

Українські прикордонники зірвали штурми ЗС РФ на Куп’янському напрямку. Окупанти зазнали втрат у живій силі, техніці й озброєнні.