Куп'янський напрямок: бригада "Помста" зірвала штурми ЗС РФ і "уразила низку важливих цілей" (відео)

За даними українських прикордонників, протягом кількох днів українські захисники з підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" уразили низку важливих цілей окупантів і запобігли спробам ворожих штурмів.

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Українські прикордонники зірвали ворожі штурми на Куп'янському напрямку, завдавши російським загарбникам серйозних втрат у техніці та живій силі. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Бригада "Помста" зірвала штурми ЗС РФ і уразила низку важливих цілей

"Протягом кількох днів прикордонники — оператори ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста", уразили низку важливих цілей окупантів і запобігли спробам ворожих штурмів", — ідеться в повідомленні.

Зокрема, внаслідок українських ударів було знищено піхоту противника, чотири одиниці бронетехніки та дві гармати.

Втрати російських танків

Минулого року Росія втратила понад 5000 танків та іншої бронетехніки порівняно з 3000 втрачених одиниць техніки у 2023 році. Про це зазначається в дослідженні Британського міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).

На Куп'янському напрямку ЗСУ зупинили 4 атаки

"Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Голубівки та Загризового на Куп'янському напрямку, де за добу відбулося чотири атаки окупантів", — ідеться у зведенні Генштабу.

Нагадаємо, що ЗС РФ атакували безпілотниками Київську область і пошкодили укриття Чорнобильської АЕС.

Також повідомлялося, що БПЛА атакували Краснодарський край, вибухи пролунали біля НПЗ.