Куп'янський напрямок: бригада "Помста" зірвала штурми ЗС РФ і "уразила низку важливих цілей" (відео)
За даними українських прикордонників, протягом кількох днів українські захисники з підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста" уразили низку важливих цілей окупантів і запобігли спробам ворожих штурмів.
Українські прикордонники зірвали ворожі штурми на Куп'янському напрямку, завдавши російським загарбникам серйозних втрат у техніці та живій силі. Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
"Протягом кількох днів прикордонники — оператори ударних дронів підрозділу РУБпАК "Фенікс" бригади "Помста", уразили низку важливих цілей окупантів і запобігли спробам ворожих штурмів", — ідеться в повідомленні.
Зокрема, внаслідок українських ударів було знищено піхоту противника, чотири одиниці бронетехніки та дві гармати.
Втрати російських танків
Минулого року Росія втратила понад 5000 танків та іншої бронетехніки порівняно з 3000 втрачених одиниць техніки у 2023 році. Про це зазначається в дослідженні Британського міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS).
На Куп'янському напрямку ЗСУ зупинили 4 атаки
"Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Голубівки та Загризового на Куп'янському напрямку, де за добу відбулося чотири атаки окупантів", — ідеться у зведенні Генштабу.
Нагадаємо, що ЗС РФ атакували безпілотниками Київську область і пошкодили укриття Чорнобильської АЕС.
Також повідомлялося, що БПЛА атакували Краснодарський край, вибухи пролунали біля НПЗ.