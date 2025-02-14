ЗС РФ втратили чотири танкові дивізії 2024 року, роком раніше — 3000 танків і БТР, — дослідження

За даними IISS, Росія втратила 1400 основних бойових танків і понад 3700 бойових машин піхоти і бронетранспортерів.

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За наявними даними, у 2024 році Росія втратила трохи більше ніж 5000 танків і бронетехніки порівняно з 3000 втрат у 2023 році. Про це повідомив Британський міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS).

Станом на 10 лютого, що Росія втратила 1400 основних бойових танків (приблизно чотири танкових дивізії) і понад 3700 бойових машин піхоти (БМП) і бронетранспортерів (БТР) — загалом 5100 втрачених танків і бронетехніки у 2024 році. Дані українського Генерального штабу показують, що ЗСУ пошкодили або знищили понад 3000 російських танків і майже 9000 бронетехніки у 2024 році, а оцінки IISS, імовірно, враховують тільки знищені танки й бронетехніку.

У лютому 2024 року IISS оцінив, що Росія зможе компенсувати свій тодішній рівень втрат техніки (понад 3000 танків, БТР і БМП щорічно станом на 2023 рік) до лютого 2026 або 2027 року, відновлюючи техніку з радянських складів.

РФ втратила 5100 танків і бронетехніки

Орієнтовні втрати основних бойових танків РФ з лютого 2022 по грудень 2024 року

Залишається незрозумілим, чи збереже російське військове командування готовність або здатність компенсувати цей зрослий рівень втрат бронетехніки у 2025 році. IISS зазначив, що Росія адаптувала деякі зі своїх тактик для розв'язання проблеми поточної нестачі техніки та все більше покладається на піхотні атаки для просування вздовж лінії фронту.

У листопаді та грудні 2024 року ISW почала помічати ознаки того, що російські сили використовують менше бронетехніки в Донецькій області, особливо в районах, де російські сили раніше значною мірою покладалися на механізовані атаки для досягнення значних тактичних успіхів.

Російські війська продовжують використовувати менше бронетехніки в Донецькій області та по всій лінії фронту, можливо, через операції українських безпілотників, обмеження з обладнання або несприятливі умови на місцевості, спричинені погодою.

Представник ОСГВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив 13 лютого, що успішні удари українських безпілотників були основним чинником, який спонукав російські війська використати менше бронетехніки вздовж лінії фронту. А не погана погода та умови на землі.

Трегубов зазначив, що у російських військ також є проблеми з постачанням снарядів на деякі незазначені позиції на лінії фронту, можливо, через успішні українські удари по російських складах боєприпасів, що знизило інтенсивність обстрілів.

Нагадаємо, що напередодні, 13 лютого, у приціл ЗСУ потрапила "жирна ціль" — знищили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан".

Також повідомлялося, що мінометники ЗСУ в Донецькій області знищили колону бронетехніки РФ.