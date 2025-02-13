Мінометники ЗСУ на Донеччині знищили колону бронетехніки РФ: деталі від ОСУВ "Хортиця" (відео)

За даними підрозділу, колона бронетехніки російських військ із десантом йшла на прорив позиції. Але злагоджені дії мінометників перетворили її на купу металобрухту.

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На Донеччині мінометники знищили колону бронетехніки на підступах до позицій Сил оборони. Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

Російська бронетехніка в Донецькій області

"Бійці 5-го окремого загону Центру спеціального призначення НГУ "Омега" зупинили штурмову групу противника на підступах до позицій Сил оборони Донецької області", — ідеться в публікації.

Колона ворожої бронетехніки з десантом йшла на прорив позиції, але злагоджені дії наших мінометників перетворили її на купу металолому.

Російська бронетехніка в Донецькій області

Сховатися противнику не вдалося, окупанти в паніці почали тікати ледь не забувши свого підбитого товариша, уточнили в ОСУВ.

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ЗС РФ зруйнували позиції українських військових на Покровському напрямку: деталі від ОСУВ "Хортиця" (карти)

За даними Генштабу ЗСУ, російські війська провели десятки атак на Ліванському, Сіверському, Краматорському, Торецькому і Покровському напрямках.

Нагадаємо, що, за даними DeepState, російські війська просунулися поблизу трьох населених пунктів у Донецькій і Харківській областях.

Також повідомлялося, що на українській САУ 2С7 "Півонія" помітили деталь із тепловізором, що може здатися неочевидним рішенням, зазначили фахівці. Оскільки САУ перебуває за 10-15 км від лінії фронту, однак це поліпшення відкриває низку переваг.