На українській САУ 2С7 "Піон" помітили деталь із тепловізором: у чому суть рішення (фото)

Встановлення тепловізора може здатися неочевидним рішенням, зазначили фахівці, оскільки самохідка розташована за 10-15 км від лінії фронту. Але таке поліпшення надає низку переваг.

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У мережі з'явилися фотографії, які свідчать про те, що українські артилеристи почали встановлювати тепловізійні камери на самохідні артилерійські установки (САУ) 2С7 "Піон". Оглядачі німецького видання Hartpunkt помітили, що обладнання розміщено в передній частині корпусу машини, що покращує огляд механіка-водія.

На перший погляд, встановлення тепловізора на 2С7 "Піон" може здатися неочевидним рішенням, оскільки ці САУ ведуть вогонь з позицій, розташованих на відстані 10-15 км від лінії фронту. Однак, як зазначають німецькі оглядачі, такий апгрейд здатний забезпечити кілька переваг.

САУ 2С7 "Піон" зі встановленим тепловізором Фото: Відкриті джерела

По-перше, тепловізор допомагає механікам-водіям під час пересування в темний час доби, виключаючи необхідність використання фар. Це знижує ймовірність виявлення техніки противником.

По-друге, камери дають змогу своєчасно виявляти загрози в прифронтовій зоні, включно з групами диверсантів або засідками. Це підвищує безпеку пересування техніки навіть далеко від основної лінії бойових дій.

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Нарешті, тепловізор може захистити від атак російських FPV-дронів-камікадзе, які противник завчасно "припарковує" в режимі очікування в прифронтових районах. Такі дрони активуються при появі цілей, проте тепловізійні камери здатні виявити їх заздалегідь.

На закінчення аналітики зазначили, що досвід показує, що тепловізори не тільки забезпечують ведення бою в темний час доби, а й допомагають ефективніше виявляти загрози вдень. Причому в майбутньому розвиток штучного інтелекту може дати змогу автоматизовано класифікувати виявлені джерела тепла, що ще більше підвищить точність і швидкість ухвалення рішень на полі бою.

Нагадаємо, 13 січня глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус заявив про передачу Україні першої з 54 колісних самохідних гаубиць RCH 155. У зв'язку з цим деякі експерти висловили сумніви з приводу ефективності нових САУ, зокрема, в плані довговічності та надійності артсистеми.