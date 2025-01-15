Експерти висловили сумніви щодо САУ RCH 155, які отримала Україна

Головні побоювання фахівців стосуються довговічності та надійності машини, а також відсутності гідравлічних опор, що спрощує конструкцію, але викликає питання щодо стабільності під час стрільби.

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 13 січня заявив про передачу першої з 54 колісних самохідних гаубиць RCH 155. Церемонія передачі відбулася в Німеччині. У зв'язку з цим деякі експерти висловили сумніви з приводу ефективності нових САУ, повідомляє польський ресурс Defence24.

Як перша передана машина, так і ще п'ять гаубиць залишаться в Німеччині для навчання українських артилеристів, вивчення технічного обслуговування і розробки процедур експлуатації.

Постачання RCH 155 супроводжувалася суперечками серед експертів оборонної промисловості. Гаубиця являє собою абсолютно нове покоління техніки, яке тільки виходить у серійне виробництво. А головні побоювання стосуються довговічності та надійності машини, а також її керованості з огляду на мінімальний екіпаж із двох осіб.

Річ у тім, що особливість RCH 155 у відсутності гідравлічних опор, що спрощує конструкцію, але викликає питання щодо стабільності при стрільбі. Попри це, постачання першої гаубиці було несподівано прискорено, і всі 54 одиниці планується передати Україні до кінця 2028 року.

Водночас САУ RCH 155 має низку переваг, включно з повною автоматизацією баштового модуля і високою мобільністю завдяки колісному шасі GTK Boxer. Хоча відсутність бойового досвіду та обмежена історія експлуатації викликають настороженість у фахівців.

Попри суперечки, гаубиця поступово набирає популярності. Її вже придбали Велика Британія та Швейцарія, а Німеччина, Іспанія, США та Італія можливість розглядають її придбання.

Технічні характеристики RCH 155

Калібр: 155 мм.

Дальність стрільби: стандартні боєприпаси — понад 40 км. Високоточні боєприпаси (M982 Excalibur, M2005 V-LAP) — понад 50 км.

Темп стрільби: до 9 пострілів на хвилину.

Боєкомплект: 30 снарядів і 144 модульних заряди.

Екіпаж: 2 людини.

Швидкість і дальність ходу: максимальна швидкість до 100 км/год. Запас ходу до 700 км.

Силова установка: двигун MTU 8V 199 TE21 потужністю 815 к.с.

Шасі: GTK Boxer; можливе встановлення на інші платформи (наприклад, KTO Piranha V).

Важливо

САУ, що стріляє на ходу: ЗСУ стануть першим користувачем німецьких RCH 155 (відео)

Раніше ми писали, що застосування RCH 155 у бойових діях проти ЗС РФ стане їхнім першим випробуванням у реальних умовах війни. Цей досвід дасть змогу визначити найкращі тактики для ефективного використання цих САУ і оцінити їхній потенціал у сучасній бойовій обстановці.