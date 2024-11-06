САУ RCH 155 для ВСУ: когда и сколько самоходок получит Украина

Производство первых самоходных установок для Украины началось еще в 2023 году, а к 2025 ожидаются поставки 54 машин.

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В апреле 2025 года Украина получит первые колесные самоходные артиллерийские установки (САУ) RCH 155 от оборонного концерна KNDS. Эта партия станет частью заказа из 54 единиц и знаменует важный этап в укреплении артиллерийских возможностей Вооруженных сил Украины. Генеральный директор KNDS, Ральф Кетцель, сообщил 5 ноября в интервью изданию Hartpunkt, что поставки для ВСУ идут в комплекте с заказом для "еще одного международного заказчика".

Руководство KNDS впервые озвучило конкретные сроки поставок самоходок RCH 155, ранее ограничиваясь лишь указанием года — 2025-го. Производство первых установок для Украины началось еще в 2023 году, когда планировалось передать ВСУ только 18 единиц.

Глава KNDS выразил надежду, что заказ на RCH 155 поступит и от Бундесвера. В этом случае планируется изготовить 80 САУ в рамках первого транша.

По мнению обозревателей Defense Express, поставка этих новейших САУ важна не только для количественного, но и качественного усиления артиллерии Украины.

RCH 155 оснащены современными системами автоматизации, что позволяет использовать их экипажем всего из двух человек. Основные характеристики этих САУ включают:

боевая масса — 39 тонн;

экипаж — 2 человека;

максимальная скорость — до 100 км/ч по шоссе;

темп стрельбы — до 9 выстрелов в минуту;

система перезарядки — автоматическая;

боезапас — 30 снарядов калибра 155 мм.

Применение RCH 155 в боевых действиях против российских оккупантов станет их первым испытанием в реальных условиях войны. Этот опыт позволит определить наилучшие тактики для эффективного использования данных САУ и оценить их потенциал в современной боевой обстановке, подытожили эксперты.

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Напомним, в октябре стало известно, что в итальянской армии планируют заменить часть самоходных гаубиц FH70 на немецкие артустановки RCH 155. Под эту задачу на 2025 год уже выделены 202 миллиона евро.