Концерн KNDS заходит в Украину: что будет производить франко-немецкое предприятие

По словам министра обороны Франции Себастьяна Лекорню, на первом этапе в Украине будут производить запчасти, а дальше возможно развертывание полноценных систем для нужд ВСУ.

Related video

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что концерн KNDS создаст дочернюю компанию в Украине, чтобы производить оборудование для украинской армии. Об этом сообщает Army Recognition.

"Боеприпасы и запасные части для обслуживания немецких и французских систем в Украине с последующей возможностью производства полных систем в будущем", — написал Лекорню в Х (ранее Твиттер).

KNDS — это концерн, который состоит из двух компаний: французской Nexter Defense Systems и немецкой Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Стратегический альянс объединяет около 9000 сотрудников и имеет оборот 3,2 миллиарда евро. Объем заказов по состоянию на 2022 год составлял 11 млрд евро.

Важно

Британская компания BAE уже готова производить в Украине гаубицы L119, — Камышин

Первоочередной задачей для украинского предприятия будет изготовление запчастей для украинских САУ Caesar и ББМ AMX-10RC. ВСУ имеют 30 Caesar с анонсированной поставкой еще 78 машин и 38 ББМП AMX-10RC. Приоритетом будет изготовление 105-мм и 155-мм снарядов для боевой машины и САУ. Также будут изготавливаться компоненты шасси и двигателя, стволы и их составляющие — это детали, которые быстро изнашиваются и требуют замены. В издании отмечают, что украинские пушки значительно превысили ресурс ствола в 2000 выстрелов.

Авторы называют открытие KNDS в Украине значительным шагом Парижа и Берлина в поддержке Украины перед угрозой эскалации со стороны РФ.

Напомним, 22 марта Франция и Германия заявили о прорыве в создании перспективного танка MGCS.

Ранее сообщалось, что KNDS производит для Украины новейшие САУ RCH 155. Первые установки должны поступить в 2024 году.