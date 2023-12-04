CАУ, что стреляет на ходу: ВСУ станут первым пользователем немецких RCH 155 (видео)

Самоходка позиционируется, как первая в мире артиллерийская система, которая может стрелять в движении. При этом скорострельность орудия составляет 9 выстрелов в минуту, а дальность выстрела достигает 54 км.

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Украина первой получит новейшие немецкие самоходные установки (САУ) RCH 155, которые способны вести огонь во время движения. Всего украинские войска должны получить 18 единиц данной техники, при этом поставка на сумму 216 млн евро будет профинансирована Берлином. Об этом 4 декабря сообщил Telegram портала DeepState.

Remote Controlled Howitzer 155 (дистанционно управляемая гаубица) или RCH 155 – это колесная САУ от немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann. Данная самоходка позиционируется, как первая в мире артиллерийская система, которая может стрелять в движении.

"Изюминкой является и то, что САУ способна выпустить залп из 5 снарядов одновременно, которые летят по разной траектории, но поражают цели одновременно", — отмечают в DeepState.

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Установка разработана на основе Panzerhaubitze 2000 и артиллерийской системы Donar и может вести огонь практически всеми снарядами калибра 155-мм. Причем орудие обладает впечатляющей дальностью стрельбы, которая достигает 40 км, а в случае применения высокоточных боеприпасов типа Excalibur или Rheinmetall Assegai V-LAP, дистанция ведения огня увеличивается до 54 км. Максимальный темп стрельбы — 9 выстрелов в минуту.

САУ оснащена силовой установкой MTU V8 мощностью 815 л.с. Этот двигатель обеспечивает максимальную скорость движения техники в 100 км/ч.

Еще одной особенностью самоходки является численность экипажа — в машине находятся только два человека: командир и водитель.

Напомним, Министерство обороны Украины 3 декабря поблагодарило Польшу за военную поддержку и, прежде всего, за поставки артиллерийских систем Krab. В публикации оборонного ведомства отметили, что польские САУ стали "кошмаром для оккупантов в умелых руках" украинских артиллеристов.