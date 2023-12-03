Кошмар для россиян: Минобороны Украины поблагодарило Польшу за гаубицы Krab

По словам пресс-службы Минобороны Украины, САУ "Краб" стала кошмаром для российских оккупантов в умелых руках украинских артиллеристов.

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Министерство обороны Украины поблагодарило Польшу за военную поддержку и, прежде всего, за поставки гаубиц Krab armato, которые назвали кошмаром для российских оккупантов и "оружием победы". Об этом сообщило агентство PAP.

"Сегодня мы хотим выразить благодарность польским партнерам из Минобороны Польши за постоянную поддержку и, в частности, за предоставление нам самоходной гаубицы AHS Krab. "Краб" стал одним из первых 155-мм артиллерийских орудий, которые поступили на вооружение ВСУ. Эта гаубица также стала кошмаром для оккупантов в умелых руках артиллеристов", – говорится в сообщении Минобороны в социальной сети X.

Минобороны Украины поблагодарило Польшу за гаубицы Krab Фото: Скриншот

Минобороны опубликовало пост о гаубицах Krab в рубрике "Украинский адвент-календарь" и анонсировало, что ежедневно будет представлять "Оружие Победы".

САУ Krab Фото: Минобороны Украины

Krab – самоходная гаубица на гусеничном шасси производства Huta Stalowa Wola SA. Украина уже получила из резервов польской армии 18 таких машин, а в прошлом году заказала у польского производителя еще 56 "Крабов".

С начала полномасштабного российского вторжения Польша передала Украине много видов военной техники и оборудования. В их числе:

ЗРК Piorun и карабины Grot польского производства;

самоходные минометы Rak;

танки ПТ-91 и Т-72;

танки Leopard 2;

истребители МиГ-29.

Также Украина подписала контракт на изготовление и поставку 100 боевых машин пехоты Rosomak, которые используются польской армией и производятся компанией Rosomak SA.

Напомним, Польша инвестирует 200 млн долларов для расширения производства САУ Krab. Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша граничит с абсолютно непредсказуемым режимом, который напал на Украину в 2022 году. Поэтому производство планируют децентрализовать.

Ранее Фокус писал, что в Польше работают над новым типом боеприпасов для артиллерии – термобарическими снарядами для "Крабов". Аналогичные боеприпасы применяют российские войска с помощью систем ТОС-1А "Солнцепек". Однако польские САУ ведут огонь на больших дистанциях и поражают цели на расстоянии в несколько десятков километров.