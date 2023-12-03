Кошмар для росіян: Міноборони України подякувало Польщі за гаубиці Krab
За словами прес-служби Міноборони України, САУ "Краб" стала кошмаром для російських окупантів в умілих руках українських артилеристів.
Міністерство оборони України подякувало Польщі за військову підтримку і, насамперед, за постачання гаубиць Krab armato, які назвали кошмаром для російських окупантів і "зброєю перемоги". Про це повідомило агентство PAP.
"Сьогодні ми хочемо висловити подяку польським партнерам з Міноборони Польщі за постійну підтримку і, зокрема, за надання нам самохідної гаубиці AHS Krab. "Краб" став одним із перших 155-мм артилерійських знарядь, які надійшли на озброєння ЗСУ. Ця гаубиця також стала кошмаром для окупантів в умілих руках артилеристів", — йдеться в повідомленні Міноборони в соціальній мережі X.
Міноборони опублікувало пост про гаубиці Krab у рубриці "Український адвент-календар" і анонсувало, що щодня презентуватиме "Зброю Перемоги".
Krab — самохідна гаубиця на гусеничному шасі виробництва Huta Stalowa Wola SA. Україна вже отримала з резервів польської армії 18 таких машин, а минулого року замовила у польського виробника ще 56 "Крабів".
З початку повномасштабного російського вторгнення Польща передала Україні багато видів військової техніки та обладнання. Серед них:
- ЗРК Piorun і карабіни Grot польського виробництва;
- самохідні міномети Rak;
- танки ПТ-91 і Т-72;
- танки Leopard 2;
- винищувачі МіГ-29.
Також Україна підписала контракт на виготовлення і постачання 100 бойових машин піхоти Rosomak, які використовуються польською армією і виробляються компанією Rosomak SA.
Нагадаємо, Польща інвестує 200 млн доларів для розширення виробництва САУ Krab. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща межує з абсолютно непередбачуваним режимом, який напав на Україну 2022 року. Тому виробництво планують децентралізувати.
Раніше Фокус писав, що в Польщі працюють над новим типом боєприпасів для артилерії — термобаричними снарядами для "Крабів". Аналогічні боєприпаси застосовують російські війська за допомогою систем ТОС-1А "Солнцепек". Однак польські САУ ведуть вогонь на великих дистанціях і вражають цілі на відстані в кілька десятків кілометрів.