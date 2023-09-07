"Випробовона в Україні: Польща інвестує 200 млн доларів для розширення виробництва САУ Krab

Премʼєр-міністр Матеуш Моравецькій заявив, що вони межують з абсолютно непередбачуваним режимом, який напав на Україну у 2022 року. Тому виробництво планують децентралізувати.

Related video

Польський уряд виділяє 850 млн злотих або 198 млн доларів для нарощування виробництва САУ Krab. Про це повідомляє Defence 24.

Компанія Bumar-Łabędy в Глівіце отримає майже 200 млн доларів для обладнання нових виробничих потужностей. На підприємстві планують виготовляти 50 САУ, проте не зазначається, за який проміжок часу.

"Це зброя, яка була випробувана на передовій в Україні, і зараз є об’єктом жадання в країнах Європи та світу. Польща межує з абсолютно непередбачуваним режимом, і ми бачимо наслідки нашого географічного положення. Ми були в цьому категорично переконані в лютому 2022 року", — заявив премʼєр-міністр Матеуш Моравецький.

Також він наголосив, що виробничі потужності мають бути децентралізовані, щоб вони не розвалились на першому етапі можливого нападу. Частково саме завдяки цьому Україна, на думку прем'єра, має здатність зараз йти в наступ. Він заявив, що попри те, що Польща купує багато іноземного озброєння, вони насамперед націлені на нарощуванні внутрішніх потужностей для виробництва зброї.

Зазначається, що Bumar-Łabędy раніше спеціалізувались на виробництві танків. На підприємстві в Глівіце роки тому виробляли по 100 танків на рік, тому виробництво Krab дозволить повернути виготовлення важкої техніки.

Нагадаємо, влітку 2022 року Україна підписала контракт на виробництво понад 50 САУ Krab для ЗСУ — це найбільший контракт для Києва.

14 серпня Польща оголосила про придбання 700 важких БМП на базі Krab і з бойовим модулем від Rosomak.