"Много уничтоженных целей": как польские Krab ликвидируют российскую технику (видео)

Артиллеристы говорят, что западные системы отличаются скоростью и точностью ударов, поэтому Krab могут как сдерживать наступление оккупантов, так и уничтожать отдельные цели.

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В рамках военной помощи Украине передавали различные артсистемы, среди них есть польские САУ Krab. Артиллеристы ВСУ в репортаже АрмияInform сообщили, как проявили в себе западные установки.

Артиллерист Олег говорит, что они "пересели" с советской артиллерии на западную еще летом. Первыми поступили немецкие Pzh 2000, а позже им выдали польские Krab. Он отмечает, что западные системы имеют много электроники, которая требует бережного ухода. В то же время они имеют огромное значение во время наступательных и оборонительных действий.

Польская САУ Krab Фото: АрміяInform

Бойцы артиллерийской бригады проходили обучение в Германии и Польше, чтобы овладеть Pzh 2000 и Krab. Сейчас они делятся с коллегами двух стран об опыте использования артустановок в боевых действиях. Отмечается, что польский Krab может выпустить 6 выстрелов, и все они попадут в одну цель. На выполнение задачи требуется всего 3 минуты.

Весомым преимуществом западных машин над немецкими является то, что они не требуют бусолей, коллиматоров и других систем для наведения и привязки к местности. Важно работать на артиллерии в связке с дронами, чтобы быстрее обнаруживать и уничтожать врага.

САУ Краб Фото: АрміяInform САУ Краб Фото: АрміяInform САУ Краб Фото: АрміяInform САУ Краб Фото: АрміяInform САУ Краб Фото: АрміяInform

"Как правило, перед выдвижением нашей пехоты, мы сначала уничтожаем огневые точки и личный состав врага. В то же время во время контратакующих действий оккупантов включаемся сразу же в работу и подавляем их наступательные действия от крупных подразделений до отдельных отделений. Боеприпасов различного типа у нас сейчас хватает", — рассказывает Олег.

Сейчас артиллеристы выполняют задачи на Донбассе, где уже уничтожили большое количество вражеской техники: ТОС-1 "Солнцепек", САУ "Пион", станции РЭБ и вражеские минометные расчеты. По словам Олега, для эффективного выполнения задач им помог опыт приобретенный в 2021 году. Тогда еще на советских машинах они участвовали в совместных натовских учениях в Польше.

Напомним, 7 сентября СМИ писали, что Польша инвестирует 200 млн долларов для расширения производства САУ Krab.

24 июля в ВСУ показали, как Krab разбили штурмовую группу российских оккупантов под Бахмутом.