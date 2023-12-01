Монстры артиллерии: как ВС РФ задействуют 460 единиц САУ на передовой , — эксперты

Военные аналитики отмечают, что ВС РФ могут создать подразделения тяжелой артиллерии, куда могут войти до 260 САУ 2С7 "Пион" и до 200 единиц 2С4 "Тюльпан". Таким образом, если они появятся на передовой Силам обороны необходимо усилить контрбатарейную борьбу, в том числе с использованием БПЛА.

Related video

Российская армия намерена развернуть пять тяжелых артиллерийских бригад, которые будут вооружены самоходными артиллерийскими установками (САУ) 2С4 "Тюльпан", 2С7 "Пион" и 2С7 "Малка". Пропагандисты из РФ уже сообщили что первая из таких бригад уже развернута и ведет боевые действия на Запорожском направлении. О том как противник планирует задействовать своих "артиллерийских монстров" и что могут противопоставить Силы обороны говорится в материале Defence Express от 1 декабря.

По информации российских источников, под Запорожьем в составе 3-го армейского корпуса уже действует 17-я бригада, которая состоит из крупнокалиберных самоходок. Их задача — "пробивать дорогу" штурмовым отрядам российских войск.

При этом САУ применяются следующим образом: дивизионы 240-мм минометов 2С4 "Тюльпан" будут вести огонь по позициям ВСУ, а дивизионы 2С7 "Пион" — вести контрбатарейную борьбу против украинских 155-мм гаубиц. В свою очередь коррекцией огня противника будут заниматься подразделения с беспилотниками.

Батарея САУ "Тюльпан"

Комментируя данную информацию эксперты обратили внимание на некоторые детали. Еще в конце 2022 года в российском оборонном ведомстве заявили о намерении создать пять новых артиллерийских дивизий. Однако возникает вопрос, где противник возьмет такое количество артсистем, чтобы укомплектовать новые формирования. Другой аспект — боеприпасы. Эксперты отмечают, что еще в ходе летнего контрнаступления у российской артиллерии были "проблемы с материальной частью". Кроме того, противник терял каждый месяц до 1 тысячи артустановок.

САУ "Малка"

В результате командование ВС РФ решило вместо пяти дивизий создать тяжелые артиллерийские бригады. Теперь возникает вопрос о количестве самоходок, которые имеются в распоряжении российской армии. По данным The Military Balance в 2021 году армия РФ имела на вооружении 40 единиц 2С4 "Тюльпан" и 60 единиц 2С7М "Малка", которые входили в единственную 45-ю бригаду из состава Западного военного округа. В то же время в 2023 году на складах в РФ хранилось до 260 САУ 2С7 "Пион" и до 200 единиц 2С4 "Тюльпан".

"Даже с поправкой на возможные потери, этот порядок цифр и надо воспринимать как возможную материальную часть для формирования новых тяжелых артбригад рашистов", — пишут эксперты.

Важно

"Экипаж жалуется": российской САУ 2С3 "Акация" разорвало ствол из-за снарядов из КНДР (фото)

Таким образом следует ожидать, что как только эти подразделения появятся на фронте огневая мощь противника усилится. Поэтому для противодействия вражеской артиллерии украинским вооруженным силам потребуется усиление контрбатарейной борьбы, в том числе в плане применения ударных беспилотников.

Ранее сообщалось, что российские войска используют необычную маскировку огневых позиций своей артиллерии. Так в районе Кременной 120-мм миномет россиян был установлен в окопе с выдвижными ставнями, которые перед выстрелом открывались, а после выстрела сразу закрывались солдатами расчета.