Монстри артилерії: як ЗС РФ застосують 460 одиниць САУ на передовій , — експерти

Військові аналітики зазначають, що ЗС РФ можуть створити підрозділи важкої артилерії, куди можуть увійти до 260 САУ 2С7 "Піон" і до 200 одиниць 2С4 "Тюльпан". Таким чином, якщо вони з'являться на передовій, Силам оборони необхідно посилити контрбатарейну боротьбу, зокрема з використанням БПЛА.

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Російська армія має намір розгорнути п'ять важких артилерійських бригад, які будуть озброєні самохідними артилерійськими установками (САУ) 2С4 "Тюльпан", 2С7 "Піон" і 2С7 "Малка". Пропагандисти з РФ уже повідомили, що перша з таких бригад уже розгорнута і веде бойові дії на Запорізькому напрямку. Про те, як противник планує залучити своїх "артилерійських монстрів" і що можуть протиставити Сили оборони йдеться в матеріалі Defence Express від 1 грудня.

За інформацією російських джерел, під Запоріжжям у складі 3-го армійського корпусу вже діє 17-та бригада, яка складається з великокаліберних самохідок. Їхнє завдання — "пробивати дорогу" штурмовим загонам російських військ.

При цьому САУ застосовуються таким чином: дивізіони 240-мм мінометів 2С4 "Тюльпан" вестимуть вогонь по позиціях ЗСУ, а дивізіони 2С7 "Піон" — вестимуть контрбатарейну боротьбу проти українських 155-мм гаубиць. Зі свого боку корекцією вогню противника займатимуться підрозділи з безпілотниками.

Батарея САУ "Тюльпан"

Коментуючи цю інформацію, експерти звернули увагу на деякі деталі. Ще наприкінці 2022 року в російському оборонному відомстві заявили про намір створити п'ять нових артилерійських дивізій. Однак виникає питання, де противник візьме таку кількість артсистем, щоб укомплектувати нові формування. Інший аспект — боєприпаси. Експерти зазначають, що ще під час літнього контрнаступу російська артилерія мала "проблеми з матеріальною частиною". Крім того, противник втрачав щомісяця до 1 тисячі артустановок.

САУ "Малка"

У результаті командування ЗС РФ вирішило замість п'яти дивізій створити важкі артилерійські бригади. Тепер постає питання про кількість самохідок, які є в розпорядженні російської армії. За даними The Military Balance у 2021 році армія РФ мала на озброєнні 40 одиниць 2С4 "Тюльпан" і 60 одиниць 2С7М "Малка", які входили до єдиної 45-ї бригади зі складу Західного військового округу. Водночас у 2023 році на складах у РФ зберігалося до 260 САУ 2С7 "Піон" і до 200 одиниць 2С4 "Тюльпан".

"Навіть із поправкою на можливі втрати, цей порядок цифр і треба сприймати як можливу матеріальну частину для формування нових важких артбригад рашистів", — пишуть експерти.

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Таким чином слід очікувати, що щойно ці підрозділи з'являться на фронті, вогнева міць противника посилиться. Тому для протидії ворожій артилерії українським збройним силам знадобиться посилення контрбатарейної боротьби, зокрема в плані застосування ударних безпілотників.

Раніше повідомлялося, що російські війська використовують незвичайне маскування вогневих позицій своєї артилерії. Так, у районі Кремінної 120-мм міномет росіян був встановлений в окопі з висувними віконницями, які перед пострілом відчинялися, а після пострілу одразу закривалися солдатами розрахунку.