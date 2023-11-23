"Екіпаж скаржиться": російській САУ 2С3 "Акація" розірвало ствол через снаряди з КНДР (фото)

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, північнокорейські боєприпаси вироблено без урахування низки вимог, тому під час їх використання можливий "непередбачуваний результат".

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Боєприпаси, які Російська Федерація отримала від Північної Кореї, чинять велике навантаження на військову техніку і можуть виводити її з ладу. Про це пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі 13 листопада.

Аналітик опублікував знімок російської САУ 2С3 "Акація" з розірваним стволом, зазначивши, що причиною могло стати не просто зношення знаряддя, а й застосування північнокорейських снарядів.

"Загалом, екіпаж САУ скаржиться і вимагає розслідувати інцидент! Невже подарунки від Ина не тієї "системи"?" — написав військовий оглядач.

За словами Коваленка, цю самохідну артилерійську установку використовували російські військові зі складу 136 ОМБр у районі Работине. Він підкреслив, що у звіті екіпажу згадується застосування боєприпасів із КНДР.

"Те, про що вже неодноразово говорилося, але з нюансом", — підписав знімок Коваленко.

Наслідки використання північнокорейських боєприпасів Фото: Соцмережi

Як зазначає аналітик, багато російських військових висловлюють невдоволення якістю північнокорейських снарядів. За його даними, КНДР виробляє боєприпаси без урахування низки вимог, дотримуючись "недосконалої технології".

"Внаслідок цього зростає навантаження на гармату і підвищується ймовірність непередбачуваного результату під час пострілу", — підсумував Коваленко.

Нагадаємо, 1 листопада у ЗМІ з'явилася інформація про те, що ЗС РФ отримали партію артилерійських снарядів від Північної Кореї. За даними журналістів, до Росії також приїхали північнокорейські радники, які консультуватимуть використання боєприпасів.

Військовий аналітик Шон Белл у своєму подкасті від 12 листопада припустив, що Російська Федерація може надати економічну і технологічну допомогу Північній Кореї в обмін на надану Пхеньяном зброю для війни в Україні.