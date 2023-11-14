"Хоче військовий супутник": що КНДР отримує від Росії в обмін на зброю (відео)

На думку аналітика Шона Белла, військова співпраця Пхеньяну з Москвою додає сміливості КНДР і може почати змінювати баланс між Північною і Південною Кореєю.

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Російська Федерація може надати економічну і технологічну допомогу Північній Кореї в обмін на надану Пхеньяном зброю для війни в Україні. Про те, що КНДР може отримати від РФ, розповів військовий аналітик Шон Белл у своєму подкасті Red Matrix.

Белл зазначив, що Росія отримала від Північної Кореї 10 партій зброї. За його словами, ці поставки включають не тільки артилерійські боєприпаси, а й танкові снаряди, протитанкові ракети і ракетні установки.

У зв'язку з цим аналітик задався питанням про те, що КНДР отримає натомість. На його думку, це може тверда валюта, оскільки Пхеньян гостро потребує коштів, щоб прогодувати свій народ. Белл також не виключає участі РФ у розробці північнокорейських технологій.

"Якщо розібратися, Північна Корея хоче мати військовий супутник. Вона двічі намагалася запустити його, але обидві спроби були перервані, і Росія може в цьому допомогти", — зазначив аналітик.

Шон Белл висунув припущення щодо того, як РФ може допомагати КНДР

Белл також згадав про те, що Кім Чен Ин говорить про купівлю у РФ винищувачів і систем протиповітряної оборони.

"Викликає реальне занепокоєння те, що виділення Росії, яка потребує зброї, тепер додасть сміливості Північній Кореї та почне змінювати баланс між Північною і Південною Кореєю", — сказав Белл.

Нагадаємо, 12 листопада оглядачі Defence Express повідомили, що Північна Корея постачає в Росію весь спектр своїх артилерійських боєприпасів, включно зі снарядами до ствольної артилерії та ракет для систем залпового вогню.

Міністр оборони США Ллойд Остін 14 листопада висловив стурбованість тим, що Китай і Росія допомагають КНДР нарощувати свій потенціал, даючи їй змогу обходити санкції Ради Безпеки ООН.