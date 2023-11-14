В обхід санкцій: Китай і РФ допомагають КНДР розширювати її військовий потенціал, — Пентагон

Міністри оборони 17 країн, що входять до складу Командування ООН, заявили, що країни, які підтримують КНДР у разі її агресії, понесуть серйозне покарання від міжнародного співтовариства.

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Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що держави-члени ООН, які забезпечують дотримання перемир'я в Корейській війні, стурбовані позицією Росії та Китаю, які допомагають КНДР нарощувати свій військовий потенціал в обхід міжнародних санкцій. Про це 14 листопада повідомило агентство Reuters.

"Ми глибоко стурбовані тим, що Китай і Росія допомагають КНДР нарощувати свій потенціал, дозволяючи їй обходити санкції Ради Безпеки ООН. Нас також турбує зростання військового співробітництва між Росією і КНДР останнім часом", — сказав глава Пентагону на зустрічі в Південній Кореї з міністрами оборони 17 країн, що входять до Командування ООН (UNC).

Також повідомляється, що Південна Корея і Командування ООН у спільній заяві наголосили на незаконності ядерної та ракетної програми Пхеньяна і попередили про неприпустимість агресивних дій проти Республіки Корея.

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"Якщо країни, які підтримали Північну Корею під час Корейської війни, спробують знову надати допомогу, то ці країни також понесуть серйозне покарання від міжнародної спільноти разом із КНДР", — ідеться в заяві.

При цьому ця заява прозвучала на тлі висловлювань Пхеньяна щодо Командування ООН. 13 листопада влада КНДР заявила, що UNC є інструментом США для конфронтації, незаконною військовою організацією і не має нічого спільного з ООН. Північна Корея також закликала розпустити UNC, щоб запобігти початку нової війни на Корейському півострові.

У відповідь Південна Корея, США та інші країни-члени ООН погодилися розширити масштаби навчань, не відкидаючи при цьому діалог, як шлях до миру на півострові.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен 9 листопада заявив, що в рамках військового співробітництва Північна Корея може розраховувати на підтримку з боку Росії в галузі програм балістичних ракет, ядерних і космічних технологій. За його словами Вашингтон працює над тим, щоб викрити і протидіяти зусиллям Пхеньяна розвитку ракетних програм.