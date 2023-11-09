В обмін на військову допомогу: РФ може передати КНДР ядерні та балістичні технології, — США

За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, Штати працюють над тим, щоб виявити, викрити і, за необхідності, протидіяти зусиллям розвитку програм балістичних ракет Північної Кореї.

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Державний секретар США Ентоні Блінкен висловив згоду із занепокоєнням Південної Кореї щодо посилення військового співробітництва між КНДР і Росією, включно з постачанням озброєнь і технічною підтримкою. Про це він сказав на пресконференції в Сеулі, повідомляє Reuters.

Блінкен зазначив, що в обмін на військову підтримку КНДР може розраховувати на підтримку з боку Росії в галузі програм балістичних ракет, ядерних і космічних технологій.

"У нас є реальне занепокоєння щодо будь-якої підтримки програм балістичних ракет Північної Кореї, її ядерних технологій, її космічного потенціалу. Ми працюємо над тим, щоб... виявити, викрити і, за необхідності, протидіяти цим зусиллям", — наголосив Блінкен.

США та їхні союзники висловили засудження поставок зброї та військової техніки з Північної Кореї до Росії з метою використання в Україні.

Північна Корея і Росія заперечують наявність будь-яких збройних угод, незважаючи на заяви лідерів про зміцнення військового співробітництва між країнами.

Блінкен і міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Чжин також обговорили так звану стратегію розширеного стримування у протидії загрозам з боку Північної Кореї.

Нагадаємо, 7 листопада повідомлялося, що КНДР активно постачає озброєння не тільки Росії. Одними з імпортерів північнокорейської зброї є Єгипет, Сирія, Іран та інші країни Близького Сходу. Також зброєю з КНДР цікавляться терористи, про що свідчить наявність в арсеналі бойовиків ХАМАС 122-мм снарядів виробництва Північної Кореї.

Раніше повідомлялося, що за даними розвідки Республіки Корея, інформація про поставку в Росію понад мільйон снарядів із КНДР може бути елементом пропаганди. Під сумнів ставиться той факт, що військово-промисловий комплекс Північної Кореї може працювати краще, ніж у США.