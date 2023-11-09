В обмен на военную помощь: РФ может передать КНДР ядерные и баллистические технологии, – США

По словам государственного секретаря США Энтони Блинкена, Штаты работают над тем, чтобы выявить, разоблачить и, при необходимости, противодействовать усилиям развития программ баллистических ракет Северной Кореи.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказал согласие с беспокойством Южной Кореи по поводу усиливающегося военного сотрудничества между КНДР и Россией, включая поставки вооружений и техническую поддержку. Об этом он сказал на пресс-конференции в Сеуле, сообщает Reuters.

Блинкен отметил, что в обмен на военную поддержку КНДР может рассчитывать на поддержку со стороны России в области программ баллистических ракет, ядерных и космических технологий.

"У нас есть реальное беспокойство относительно любой поддержки программ баллистических ракет Северной Кореи, ее ядерных технологий, ее космического потенциала. Мы работаем над тем, чтобы… выявить, разоблачить и, при необходимости, противодействовать этим усилиям", – подчеркнул Блинкен.

США и их союзники выразили осуждение поставок оружия и военной техники из Северной Кореи в Россию с целью использования в Украине.

Северная Корея и Россия отрицают наличие каких-либо вооруженных соглашений, несмотря на заявления лидеров об укреплении военного сотрудничества между странами.

Блинкен и министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чжин также обсудили так называемую стратегию расширенного сдерживания в противодействии угрозам со стороны Северной Кореи.

Напомним, 7 ноября сообщалось, что КНДР активно поставляет вооружение не только России. Одними из импортеров северокорейского оружия являются Египет, Сирия, Иран и другие страны Ближнего Востока. Также оружием из КНДР интересуются террористы, о чем свидетельствуют наличие в арсенале боевиков ХАМАС 122-мм снарядов производства Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что по данным разведки Республики Корея, информация о поставке в Россию более миллиона снарядов из КНДР может быть элементом пропаганды. Под сомнение ставится тот факт, что военно-промышленный комплекс Северной Кореи может работать лучше, чем в США.