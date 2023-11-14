"Хочет военный спутник": что КНДР получает от России в обмен на оружие (видео)

По мнению аналитика Шона Белла, военное сотрудничество Пхеньяна с Москвой придает смелости КНДР и может начать менять баланс между Северной и Южной Кореей.

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Российская Федерация может оказать экономическую и технологическую помощь Северной Корее взамен на предоставленное Пхеньяном оружие для войны в Украине. О том, что КНДР может получить от РФ, рассказал военный аналитик Шон Белл в своем подкасте Red Matrix.

Белл отметил, что Россия получила от Северной Кореи 10 партий оружия. По его словам, эти поставки включают не только артиллерийские боеприпасы, но и танковые снаряды, противотанковые ракеты и ракетные установки.

В связи с этим аналитик задался вопросом о том, что КНДР получит взамен. По его мнению, это может твердая валюта, так как Пхеньян остро нуждается в средствах, чтобы прокормить свой народ. Белл также не исключает участие РФ в разработке северокорейских технологий.

"Если разобраться, Северная Корея хочет иметь военный спутник. Она дважды пыталась запустить его, но обе попытки были прерваны, и Россия может в этом помочь", — отметил аналитик.

Шон Белл выдвинул предположения касательно того, как РФ может помогать КНДР

Белл также упомянул о том, что Ким Чен Ын говорит о покупке у РФ истребителей и систем противовоздушной обороны.

"Вызывает реальную обеспокоенность то, что выделение России, нуждающейся в оружии, теперь придаст смелости Северной Корее и начнет менять баланс между Северной и Южной Кореей", — сказал Белл.

Напомним, 12 ноября обозреватели Defence Express сообщили, что Северная Корея поставляет в Россию весь спектр своих артиллерийских боеприпасов, включая снаряды к ствольной артиллерии и ракет для систем залпового огня.

Министр обороны США Ллойд Остин 14 ноября выразил обеспокоенность тем, что Китай и Россия помогают КНДР наращивать свой потенциал, позволяя ей обходить санкции Совета Безопасности ООН.