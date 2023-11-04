"Дуже тихі": український військовий розповів про снаряди, отримані РФ від КНДР (відео)

За словами військовослужбовця Максима Несміянова, північнокорейські снаряди складно почути, якщо, наприклад, у лісі шумить вітер.

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Артилерійські снаряди, які Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) передала Російській Федерації, летять практично безшумно. Про це розповів військовослужбовець зведеного загону "Львів" Державної прикордонної служби Максим Несміянов в інтерв'ю каналу "Ми-Україна".

За словами Максима Несміянова, наразі Росія перевершує Україну за кількістю артилерії.

"Ми побачили, що таке, наприклад, снаряди від Північної Кореї. Вони дуже тихі" — поділився військовий.

Як зазначає український військовий, підліт снаряда радянського виробництва можна почути, тоді як північнокорейські — майже безшумні.

"Коли є вітер у лісі, ви його не почуєте", — сказав Максим Несміянов.

Максим Несміянов про північнокорейські снаряди

Нагадаємо, за даними південнокорейської розвідки від 1 листопада, ЗС РФ отримали партію артилерійських снарядів від Північної Кореї. Також повідомлялося, що в Росію прибули північнокорейські радники для надання консультацій щодо використання боєприпасів.

Служба зовнішніх зв'язків 3 листопада звинуватила Москву в порушенні правила ООН у зв'язку з отриманням Росією зброї з Північної Кореї для використання в "незаконній, неспровокованій і невиправданій" війні проти України.