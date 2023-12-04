САУ, що стріляє на ходу: ЗСУ стануть першим користувачем німецьких RCH 155 (відео)

Самохідка позиціонується, як перша у світі артилерійська система, яка може стріляти в русі. При цьому скорострільність гармати становить 9 пострілів на хвилину, а дальність пострілу досягає 54 км.

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Україна першою отримає новітні німецькі самохідні установки (САУ) RCH 155, які здатні вести вогонь під час руху. Загалом українські війська мають отримати 18 одиниць цієї техніки, при цьому поставку на суму 216 млн євро профінансує Берлін. Про це 4 грудня повідомив Telegram порталу DeepState.

Remote Controlled Howitzer 155 (дистанційно керована гаубиця) або RCH 155 — це колісна САУ від німецької компанії Krauss-Maffei Wegmann. Дана самохідка позиціонується, як перша в світі артилерійська система, яка може стріляти в русі.

"Родзинкою є й те, що САУ здатна випустити залп із 5 снарядів одночасно, які летять за різною траєкторією, але вражають цілі одночасно", — зазначають у DeepState.

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Установка розроблена на основі Panzerhaubitze 2000 і артилерійської системи Donar і може вести вогонь практично всіма снарядами калібру 155-мм. Причому гармата має вражаючу дальність стрільби, яка досягає 40 км, а в разі застосування високоточних боєприпасів типу Excalibur або Rheinmetall Assegai V-LAP, дистанція ведення вогню збільшується до 54 км. Максимальний темп стрільби — 9 пострілів за хвилину.

САУ оснащена силовою установкою MTU V8 потужністю 815 к.с. Цей двигун забезпечує максимальну швидкість руху техніки в 100 км/год.

Ще однією особливістю самохідки є чисельність екіпажу — в машині перебувають тільки дві людини: командир і водій.

Нагадаємо, Міністерство оборони України 3 грудня подякувало Польщі за військову підтримку і, насамперед, за постачання артилерійських систем Krab. У публікації оборонного відомства зазначили, що польські САУ стали"кошмаром для окупантів в умілих руках" українських артилеристів.