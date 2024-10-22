Италия хочет заменить гаубицы FH70 на САУ RCH 155: почему это в интересах Украины

Особенность FH70 — собственный вспомогательный двигатель. Это единственная в мире самоходная гаубица, которая самостоятельно передвигается на небольшие расстояния.

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В итальянской армии планируют заменить часть самоходных гаубиц FH70 на немецкие артустановки RCH 155. Минобороны Италии предоставило парламенту страны соответствующий план. Об этом пишет итальянское издание Ares Osservatorio Difesa.

Сообщается, что под эту задачу на 2025 год уже выделены 202 миллиона евро. На первом этапе реализации программы объем закупок может составить 40 САУ RCH 155 вместе с сопутствующим обеспечением, что может быть достаточно для перевооружения двух артиллерийских полков армии Италии. Однако со временем объем закупок немецких САУ RCH 155 для итальянской армии может вырасти.

Украинские аналитики из Defense Express отмечают, что если исходить из данных The Military Balance 2024, то в распоряжении итальянской армии к началу этого года было 142 самоходные гаубицы FH70. Из этого следует, что на сегодня Италия планирует частичную замену гаубиц на новейшие немецкие колесные САУ.

Авторы публикации допускают, что таким образом может освободиться определенное количество самоходных гаубиц одного из типов, ранее поставлявшихся для Сил обороны Украины в рамках военной поддержки.

"Италия решила стать новым заказчиком немецких RCH 155, это означает как раз возможность для большего масштабирования производства таких САУ, в чем также заключается интерес Украины", — отмечают исследователи.

Согласно открытым данным, свои FH70 для ВСУ передавали Италия и Эстония, точное количество при этом публично не раскрывалось.

FH70

Главная особенность FH70 — собственный вспомогательный двигатель. В сущности, это единственная в мире самоходная гаубица, которая самостоятельно передвигается на относительно небольшое расстояние (скорость – до 16 км/ч).

Гаубица выпускается VSEL, Rheinmetall, OTO Melara и Japan Steel Works (по лицезии)

Дальность ведения огня с FH-70 составляет до 24 км, темп стрельбы — до 6 выстрелов в минуту, возможна "опция" стрельбы очередью из 3 выстрелов за 15-20 секунд.

RCH 155

RCH 155 — самоходная гаубица на шасси броневика Boxer, разработанная немецкой компанией KMW (Krauss-Maffei Wegmann).

Система была представлена в 2014 году и разрабатывалась по итогам различных совместных операций, она полностью автономна в том, что касается командования, авиации и огневого контроля.

Стоимость одной такой гаубицы калибра 155 мм составляет 12 млн евро.

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