Італія хоче замінити гаубиці FH70 на САУ RCH 155: чому це в інтересах України

Особливість FH70 — власний допоміжний двигун. Це єдина у світі самохідна гаубиця, яка самостійно пересувається на невеликі відстані.

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В італійській армії планують замінити частину самохідних гаубиць FH70 на німецькі артустановки RCH 155. Міноборони Італії надало парламенту країни відповідний план. Про це пише італійське видання Ares Osservatorio Difesa.

Повідомляється, що під це завдання на 2025 рік уже виділено 202 мільйони євро. На першому етапі реалізації програми обсяг закупівель може скласти 40 САУ RCH 155 разом із супутнім забезпеченням, що може бути достатньо для переозброєння двох артилерійських полків армії Італії. Однак з часом обсяг закупівель німецьких САУ RCH 155 для італійської армії може зрости.

Українські аналітики з Defense Express зазначають, що якщо виходити з даних The Military Balance 2024, то в розпорядженні італійської армії на початок цього року було 142 самохідні гаубиці FH70. З цього випливає, що на сьогодні Італія планує часткову заміну гаубиць на новітні німецькі колісні САУ.

Автори публікації припускають, що в такий спосіб може звільнитися певна кількість самохідних гаубиць одного з типів, які раніше постачалися для Сил оборони України в межах військової підтримки.

"Італія вирішила стати новим замовником німецьких RCH 155, це означає якраз можливість для більшого масштабування виробництва таких САУ, у чому також полягає інтерес України", — зазначають дослідники.

Згідно з відкритими даними, свої FH70 для ЗСУ передавали Італія та Естонія, точної кількості при цьому публічно не розкривали.

FH70

Головна особливість FH70 — власний допоміжний двигун. По суті, це єдина у світі самохідна гаубиця, яка самостійно пересувається на відносно невелику відстань (швидкість — до 16 км/год).

Гаубицю випускають VSEL, Rheinmetall, OTO Melara і Japan Steel Works (за лицезією)

Дальність ведення вогню з FH-70 становить до 24 км, темп стрільби — до 6 пострілів на хвилину, можлива "опція" стрільби чергою з 3 пострілів за 15-20 секунд.

RCH 155

RCH 155 — самохідна гаубиця на шасі броньовика Boxer, розроблена німецькою компанією KMW (Krauss-Maffei Wegmann). Систему було презентовано 2014 року, її розробляли за підсумками різних спільних операцій, вона повністю автономна в тому, що стосується командування, авіації та вогневого контролю.

Вартість однієї такої гаубиці калібру 155 мм становить 12 млн євро.

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