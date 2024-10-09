"Мста-Б", "Богдана-Б" та інші: експерти розповіли про нові рішення в артилерії ЗСУ

Виробництво буксируваної гаубиці "Богдана-БГ" і модернізація пострадянських зразків дасть змогу Україні економити ресурси й скоротити залежність від західних поставок гаубиць, як-от M777 і FH70.

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Міністерство оборони України представило новий дослідний зразок буксируваної гаубиці "Богдана-БГ" іноземним делегаціям. Цей зразок стане важливим елементом оновлення української артилерії та може замінити застарілі пострадянські системи, як-от Д-20 і 2А65 "Мста-Б". Про перспективи розвитку артилерійських систем ЗСУ йдеться в матеріалі Defence24.

Автор публікації Адам Сверковскі пише, що перша версія "Богдана-БГ", роботи над якою розпочалися наприкінці 2022 року, створюється на основі станини 2А36 "Гіацинт-Б", відомого своїм потужним довгим стволом завдовжки понад 8 метрів. Цей вибір зумовлений високою міцністю конструкції та можливістю роботи із сучасними боєприпасами калібру 155 мм, що суттєво розширює бойові можливості.

Оглядач зазначив, що модернізація таких систем дає змогу не тільки повернути на фронт списані гармати, а й підвищити їхню ефективність завдяки збільшенню дальності та точності вогню.

Також наголошується, що поточні випробування "Богдана-БГ" включають перевірку надійності станини, яка повинна витримувати нові навантаження.

Очікується, що виробництво розпочнеться найближчим часом, що дасть змогу українській армії отримати не тільки нову буксирувану артилерію, а й значну економію коштів, як порівняти із самохідною версією 2С22 "Богдана". Так, вартість буксируваної системи оцінюють у 1,5–2 млн доларів США, що робить її більш доступною, особливо за умови використання стволів і станин від старих радянських зразків.

"У випадку з пострадянськими Д-20 і 2А65 "Мста-Б" передбачається їхнє переозброєння на гаубиці з довжиною ствола 39 калібрів. Причиною таких змін називають перевиробництво стволів для 2С22, як порівняти з наявними шасі, що видається безпрецедентним з огляду на те, наскільки проблематичним є їхнє виробництво в Європі", — додав Сверковскі.

Характеристики гаубиці "Богдана-БГ":

калібр — 155 мм;

довжина ствола — понад 8 метрів;

дальність стрільби — до 40 км (з використанням сучасних боєприпасів);

маса — майже 10 тонн;

вартість — 1,5–2 мільйони доларів США.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що виробництво самохідних гаубиць 2С22 "Богдана" досягло 18-20 одиниць на місяць. Це свідчить про те, що розвиток буксируваної версії не має негативно позначитися на темпах постачань самохідних систем.

Водночас виробництво буксируваної версії САУ дасть змогу економити ресурси й скоротити залежність від західних поставок гаубиць, як-от M777 і FH70. Крім того, важливу роль зіграє і перехід на боєприпаси калібру 155 мм, що знизить необхідність у 152-мм снарядах, запаси яких поступово виснажуються.