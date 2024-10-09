"Мста-Б", "Богдана-Б" и другие: эксперты рассказали о новых решениях в артиллерии ВСУ

Производство буксируемой гаубицы "Богдана-БГ" и модернизация постсоветских образцов позволит Украине экономить ресурсы и сократить зависимость от западных поставок гаубиц, таких как M777 и FH70.

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Министерство обороны Украины представило новый опытный образец буксируемой гаубицы "Богдана-БГ" иностранным делегациям. Этот образец станет важным элементом обновления украинской артиллерии и может заменить устаревшие постсоветские системы, такие как Д-20 и 2А65 "Мста-Б". О перспективах развития артиллерийских систем ВСУ говорится в материале Defence24.

Автор публикации Адам Сверковски пишет, что первая версия "Богдана-БГ", работы над которой начались в конце 2022 года, создается на основе станины 2А36 "Гиацинт-Б", известного своим мощным длинным стволом длиной более 8 метров. Этот выбор обусловлен высокой прочностью конструкции и возможностью работы с современными боеприпасами калибра 155 мм, что существенно расширяет боевые возможности.

Обозреватель отметил, что модернизация таких систем позволяет не только вернуть на фронт списанные орудия, но и повысить их эффективность за счет увеличения дальности и точности огня.

Также отмечается, что текущие испытания "Богдана-БГ" включают проверку надежности станины, которая должна выдерживать новые нагрузки.

Ожидается, что производство начнется в ближайшее время, что позволит украинской армии получить не только новую буксируемую артиллерию, но и значительную экономию средств по сравнению с самоходной версией 2С22 "Богдана". Так стоимость буксируемой системы оценивается в 1,5-2 млн долларов США, что делает ее более доступной, особенно при использовании стволов и станин от старых советских образцов.

"В случае с постсоветскими Д-20 и 2А65 "Мста-Б" предполагается их перевооружение на гаубицы с длиной ствола 39 калибров. Причиной таких изменений называют перепроизводство стволов для 2С22 по сравнению с имеющимися шасси, что кажется беспрецедентным, учитывая, насколько проблематично их производство в Европе", — добавил Сверковски.

Характеристики гаубицы "Богдана-БГ":

калибр — 155 мм;

длина ствола — более 8 метров;

дальность стрельбы — до 40 км (с использованием современных боеприпасов);

масса — около 10 тонн

стоимость — 1,5-2 миллиона долларов США

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что производство самоходных гаубиц 2С22 "Богдана" достигло 18-20 единиц в месяц. Это говорит о том, что развитие буксируемой версии не должно негативно сказаться на темпах поставок самоходных систем.

При этом ее производство буксируемой версии САУ позволит экономить ресурсы и сократить зависимость от западных поставок гаубиц, таких как M777 и FH70. Кроме того важную роль сыграет и переход на боеприпасы калибра 155 мм, что снизит необходимость в 152-мм снарядах, запасы которых постепенно истощаются.