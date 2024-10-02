В Украине темпы производства САУ "Богдана" за год выросли в 2,5 раза: Зеленский назвал количество

По словам президента Владимира Зеленского, производство самоходных артиллерийских установок "Богдана" достигло 15 в месяц. Еще в конце 2023 года этот показатель составлял 6 единиц.

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За первую половину 2024 года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на втором Международном форуме оборонных индустрий, который состоялся в понедельник, 1 октября.

По его словам, в чрезвычайно тяжелых условиях полномасштабной войны, под постоянными российскими ударами украинцы смогли построить фактически новую оборонную промышленность.

Зеленский заявил, что в месяц изготавливается около 15 самоходных артиллерийских установок "Богдана".

"Делаем артиллерию — мы делаем наши "Богданы", полтора десятка ежемесячно, бывает 20", — сказал президент.

Что известно о САУ "Богдана"

"Богдана" — это самоходная артиллерийская установка на колесном шасси, которая стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм.

Первым боевым применением "Богданы" стала битва за остров Змеиный. Гаубица вместе с французскими CAESAR наносила удары по российским силам на острове, стреляя с позиции вблизи Вилково.

По состоянию на декабрь 2023 года темп производства достиг шести установок в месяц. По данным "Экономической правды", по состоянию на декабрь 2023 года собрали около 30 установок.

3 апреля издание The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщало, что ежемесячно производится по 10 САУ.

Напомним, в сентябре Силы обороны Украины получили 18 САУ "Богдана", производство которых в июле профинансировала Дания.

2 августа обозреватели Army Recognition сообщили, что Украина работает над созданием буксируемой версии 155-мм САУ "Богдана". Новый проект может получить название "Богдана-Б".