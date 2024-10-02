В Україні темпи виробництва САУ "Богдана" за рік зросли в 2,5 рази: Зеленський назвав кількість

За словами президента Володимира Зеленського, виробництво самохідних артилерійських установок "Богдана" сягло 15 на місяць. Ще наприкінці 2023 року цей показник становив 6 одиниць.

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За першу половину 2024 року в Україні виробили у 25 разів більше боєприпасів для артилерії та мінометів, аніж за весь 2022 рік. Про це повідомив президент Володимир Зеленський на другому Міжнародному форумі оборонних індустрій, який відбувся у понеділок, 1 жовтня.

За його словами, у надзвичайно важких умовах повномасштабної війни, під постійними російськими ударами українці змогли побудувати фактично нову оборонну промисловість.

Зеленський заявив, що в місяць виготовляється близько 15 самохідних артилерійських установок "Богдана".

"Робимо артилерію – ми робимо наші "Богдани", півтора десятка щомісячно, буває 20", — сказав президент.

Що відомо про САУ "Богдана"

"Богдана" — це самохідна артилерійська установка на колісному шасі, яка стала першою українською САУ, розробленою під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм.

Першим бойовим застосуванням "Богдани" стала битва за острів Зміїний. Гаубиця разом із французькими CAESAR завдавала ударів по російських силах на острові, стріляючи з позиції поблизу Вилкового.

Cтаном на грудень 2023 року темп виробництва сягнув шести установок на місяць. За даними "Економічної правди", станом на грудень 2023 року зібрали близько 30 установок.

3 квітня видання The New York Times з посиланням на власні джерела повідомляло, що щомісяця виробляється по 10 САУ.

Нагадаємо, у вересні Сили оборони України отримали 18 САУ "Богдана", виробництво яких у липні профінансувала Данія.

2 серпня оглядачі Army Recognition повідомили, що Україна працює над створенням буксируваної версії 155-мм САУ "Богдана". Новий проєкт може отримати назву "Богдана-Б".