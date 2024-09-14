Произвели через два месяца: ВСУ получили 18 САУ "Богдана", которые профинансировала Дания

По словам главы Минобороны Дании Трольса Лунда Поульсена, это было первым соглашением, которое его страна заключила на производство украинских артиллерийских систем.

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Силы обороны Украины получили уже 18 самоходных артиллерийских установок "Богдана", производство которых в июле профинансировала Дания. Установки произвели через два месяца. Об этом сообщили в датском Минобороны.

Глава оборонного ведомства страны Трольс Лунд Поульсен сделал соответствующее заявление во время выступления на Ялтинской европейской стратегии (YES).

Поульсен посещал Украину в марте 2024 года. Тогда основным запросом было увеличение производства оружия – ракет, дронов и артиллерии.

"Это было первое соглашение, которое мы заключили. В июле мы подали заказ [украинским производителям] на производство 18 артиллерийских систем "Богдана", а в эти выходные их уже передали украинским Вооруженным силам", — сообщил он.

По словам датского министра, производство оружия в Украине обходится значительно дешевле по сравнению с его закупкой в странах Запада.

Экс-министр стратегической промышленности Александр Камышин отметил, что каждое украинское предприятие может выпускать больше оружия. Единственное, что для этого нужно, — достаточное финансирование.

САУ "Богдана" — украинская самоходная артиллерийская установка калибра 155 мм, это согласуется со стандартами НАТО. Экипаж — пять человек, максимальная скорость — до 80 км/ч, максимальная дальность стрельбы — до 60 км.

Производство стартовало еще в 2015 году на Краматорском заводе тяжелого станкостроения. Впервые гаубицу использовали в 2022 году во время боев за остров Змеиный. В 2023 году она официально появилась на вооружение ВСУ.

Напомним, что в Курской области 8 000 военных РФ угрожает окружение.

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