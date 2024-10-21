Франція поставить Україні 12 нових САУ Caesar за рахунок заморожених російських активів

Крім артилерійських установок голова Міноборони країни Себастьян Лекорню анонсував постачання 155-мм снарядів, ракет Aster, керованих бомб AASM і ПЗРК Mistral.

Related video

Франція вирішила спрямувати 300 мільйонів євро, отриманих від відсотків заморожених російських активів, на посилення військової допомоги Україні. Ці кошти будуть використані для закупівлі 12 нових гаубиць Caesar, а також інших озброєнь для підтримки української армії в її боротьбі з російським вторгненням. Про це 20 жовтня розповів в інтерв'ю La Tribune міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Голова оборонного відомства оголосив, що нові постачання включають 12 гаубиць Caesar з 155-міліметровими снарядами, ракети Aster, керовані бомби AASM і системи протиповітряної оборони Mistral. Це рішення відображає прагнення Франції продовжувати надавати Україні підтримку, попри складну обстановку на полі бою, оскільки війна наближається до третьої зими.

Зазначимо, що з початку повномасштабного російського вторгнення Франція вже поставила Україні понад 60 одиниць САУ Caesar. З додаванням цих 12, загальна кількість гаубиць досягне 80 до кінця 2024 року.

Як зазначили оглядачі Army Recognition, самохідні артилерійські установки Caesar відіграють ключову роль в оборонній стратегії України. Попри втрати система продовжує залишатися незамінним елементом української артилерії. Постійне технічне обслуговування та ремонт дали змогу зберегти боєздатність більшої частини парку.

Мобільність, висока дальність і точність Caesar роблять цю зброю важливим інструментом в умовах швидко мінливої динаміки бою. А доступність цієї системи порівняно з іншими артилерійськими установками сприяє її затребуваності на тлі обмежених ресурсів Сил оборони.

Важливо

Шість установок на місяць: у Франції потроїли виробництво САУ Caesar

Раніше повідомлялося, що мобільна гаубиця HUMVEE 2-CT Hawkeye пройшла бойові випробування в українській армії. Як зазначили розробники з компанії AM General, артилерійська система довела свою ефективність і надійність в умовах активного військового конфлікту.