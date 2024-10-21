Франція поставить Україні 12 нових САУ Caesar за рахунок заморожених російських активів
Крім артилерійських установок голова Міноборони країни Себастьян Лекорню анонсував постачання 155-мм снарядів, ракет Aster, керованих бомб AASM і ПЗРК Mistral.
Франція вирішила спрямувати 300 мільйонів євро, отриманих від відсотків заморожених російських активів, на посилення військової допомоги Україні. Ці кошти будуть використані для закупівлі 12 нових гаубиць Caesar, а також інших озброєнь для підтримки української армії в її боротьбі з російським вторгненням. Про це 20 жовтня розповів в інтерв'ю La Tribune міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
Голова оборонного відомства оголосив, що нові постачання включають 12 гаубиць Caesar з 155-міліметровими снарядами, ракети Aster, керовані бомби AASM і системи протиповітряної оборони Mistral. Це рішення відображає прагнення Франції продовжувати надавати Україні підтримку, попри складну обстановку на полі бою, оскільки війна наближається до третьої зими.
Зазначимо, що з початку повномасштабного російського вторгнення Франція вже поставила Україні понад 60 одиниць САУ Caesar. З додаванням цих 12, загальна кількість гаубиць досягне 80 до кінця 2024 року.
Як зазначили оглядачі Army Recognition, самохідні артилерійські установки Caesar відіграють ключову роль в оборонній стратегії України. Попри втрати система продовжує залишатися незамінним елементом української артилерії. Постійне технічне обслуговування та ремонт дали змогу зберегти боєздатність більшої частини парку.
Мобільність, висока дальність і точність Caesar роблять цю зброю важливим інструментом в умовах швидко мінливої динаміки бою. А доступність цієї системи порівняно з іншими артилерійськими установками сприяє її затребуваності на тлі обмежених ресурсів Сил оборони.Важливо
Раніше повідомлялося, що мобільна гаубиця HUMVEE 2-CT Hawkeye пройшла бойові випробування в українській армії. Як зазначили розробники з компанії AM General, артилерійська система довела свою ефективність і надійність в умовах активного військового конфлікту.